Durante tres fines de semana de julio, la famosa ciudad cordobesa se prepara para vivir una nueva edición del Cosquín de Peñas, el clásico encuentro folklórico que este año llega con importantes novedades. El epicentro será la emblemática Plaza Próspero Molina, donde se concentrarán la mayoría de las actividades con entrada libre y gratuita, para que miles de visitantes y vecinos disfruten al aire libre.

La Comisión Municipal de Folklore, junto a la Secretaría de Turismo de Cosquín, ultima los detalles para este evento que crece en escala y diversidad. Allí, la música y la danza se combinarán con la gastronomía típica y una feria de artesanías, creando un auténtico encuentro cultural que invita a vivir la tradición de manera renovada y compartida.

El conocido lema del Cosquín de Peñas se resignifica en el invierno 2026, sumando al circuito habitual de bares y espacios culturales una propuesta central en la Plaza del Folklore durante los sábados y domingos de julio. Así, los sábados 11, 18 y 25 se desarrollará “La peña más grande del país”, con música en vivo, bailes, sabores típicos y artesanías que reflejan el colorido popular.

Por su parte, los domingos 12, 19 y 26, la plaza se transformará en un escenario colectivo donde academias locales, regionales y de toda Córdoba mostrarán su talento en danza. Escuelas, ballets y grupos de todas las edades compartirán su pasión por el folklore, convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro para la comunidad.

Las actividades en la Plaza Próspero Molina comenzarán al mediodía, invitando a disfrutar de un almuerzo criollo y luego de un mate en familia o con amigos. Los espectáculos se extenderán hasta las cinco de la tarde, con el sol serrano cayendo detrás de la histórica parroquia como telón de fondo, ofreciendo una postal única que solo Cosquín puede regalar.

La historia del Cosquín de Peñas

Cuando el frío invernal se siente en las sierras y el sol de julio ilumina el río Cosquín, el calor de la música, los paseos y el reencuentro entre artistas, turistas y vecinos se hace sentir con fuerza. Este mes se convierte en un momento especial para vivir el folklore con otra energía y compartir tradiciones que emocionan.

La Capital Nacional del Folklore en un destino encantador para vivir unos días inolvidables.

Desde su inicio en 2008, el Cosquín de Peñas nació con la intención de ofrecer una propuesta cultural invernal basada en la música folklórica y las tradiciones. Con un fuerte apoyo del sector turístico y gastronómico junto a la Comisión Municipal de Folklore, el evento se fue consolidando hasta transformarse en una cita clave del calendario nacional.

Además, muchas peñas que antes sólo se activaban durante el Festival Nacional de Folklore ahora vuelven a encenderse en los fines de semana de julio. A este circuito único en Argentina se suma la gran peña en la Plaza Próspero Molina, que promete ser el evento ideal para estas vacaciones de invierno.

Pero el Cosquín de Peñas no es todo: durante el invierno coscoíno también se podrán disfrutar otras actividades como la visita al Museo del Artesano, recorridos guiados por la Próspero Molina, caminatas serranas y mucho más. Todo esto convierte a la Capital Nacional del Folklore en un destino encantador para vivir unos días inolvidables.