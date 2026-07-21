Un ataque aéreo israelí mata a una familia de seis miembros en Gaza, según sanitarios

Un niño palestino inspeccionando el lugar donde Israel bombardeó una casa en la ciudad de Gaza

Un ataque aéreo israelí perpetrado el martes causó la muerte a un padre, su esposa ‌y sus cuatro hijos ‌en la ciudad de Gaza, además de incendiar su vivienda, según informaron las autoridades sanitarias.

Los servicios médicos indicaron que el ataque israelí contra la vivienda familiar, situada en el barrio de Sabra, causó la muerte del hombre, Firas al-Masri, de su esposa, Salsabeel, ​y de sus ⁠tres hijas y su hijo.

El ejército israelí confirmó el ‌ataque y afirmó que su objetivo era ⁠un miliciano de Hamás y ⁠que aún estaba investigando las consecuencias.

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En otros ataques perpetrados desde el viernes, el ejército israelí afirmó haber abatido ⁠a tres milicianos de Hamás y de la ​Yihad Islámica, dos de los cuales ‌habían participado en el ataque ‌del 7 de octubre de 2023 contra Israel ⁠y habían retenido a rehenes israelíes capturados durante el asalto.

Estas muertes elevan a más de 1.150 el número de palestinos, en su mayoría civiles, fallecidos a ​causa ‌de los ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego de octubre entre Israel y los milicianos de Hamás, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Hamás no suele revelar ⁠sus bajas.

La tregua ha puesto fin a los combates a gran escala, pero no ha detenido los ataques israelíes, que se producen casi a diario. Israel afirma que sus ataques se dirigen contra milicianos. Cuatro soldados israelíes han muerto a manos de milicianos en Gaza durante el ‌mismo periodo.

La guerra comenzó cuando combatientes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a unas 250, según cifras israelíes. La ofensiva posterior de Israel ha causado la muerte ‌de más de 73.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Casi la totalidad de los dos millones de habitantes ‌de Gaza vive ⁠ahora en una estrecha franja de tierra a lo largo de la costa, principalmente ​en tiendas de campaña improvisadas o en edificios dañados, bajo el control de Hamás.

Con información de Reuters