FOTO DE ARCHIVO. El gas lacrimógeno se extiende alrededor de los manifestantes mientras los partidarios del Partido de las Cucarachas de India se manifiestan en el día inaugural de la sesión monzónica del parlamento indio, en Nueva Delhi, India

Por Saurabh Sharma, Francis Mascarenhas y ​Aftab Ahmed

NUEVA DELHI, 21 jul (Reuters) - El movimiento de las "cucarachas", liderado por jóvenes de India, dijo el martes ‌que continuaría con su ‌protesta, pero que no volvería a manifestarse, un día después de que decenas de simpatizantes resultaran heridos en los enfrentamientos con la policía, que intentó impedir su marcha hacia el Parlamento.

La Policía de Delhi informó de que cerca de 180 personas, entre ellas 118 agentes de ​seguridad y policía, y ⁠60 manifestantes, resultaron heridas el lunes durante los ‌enfrentamientos en el centro de Delhi.

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Miles de manifestantes ⁠de Delhi y de ciudades y ⁠pueblos cercanos se reunieron el lunes para marchar hacia el Parlamento, sumándose a un movimiento que comenzó como una ⁠sátira en internet, pero que ha acabado convirtiéndose en ​el mayor desafío para el primer ‌ministro, Narendra Modi, en su ‌tercer mandato.

El movimiento, que lleva ya varios meses en ⁠marcha y que se autodenomina Partido Popular de las Cucarachas (CJP, por sus siglas en inglés), ha contado con el apoyo de millones de jóvenes indios de la generación ​Z que ‌exigen la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las filtraciones de los exámenes que afectaron a más de dos millones de estudiantes en mayo.

Setenta manifestantes habían sido detenidos y se iniciarían ⁠acciones legales contra ellos, informó la policía en un comunicado a última hora del lunes.

A primera hora del martes, entre 150 y 200 manifestantes se reunieron en el lugar de la protesta, Jantar Mantar, en el centro de Delhi, coreando consignas bajo una ligera llovizna. Las medidas de seguridad se ‌mantuvieron estrictas, con personal paramilitar patrullando algunas zonas del centro de Delhi y barricadas que ralentizaban el tráfico.

"Tuvimos que suspender la protesta ayer porque no queríamos que más jóvenes resultaran heridos", declaró el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, en una ‌rueda de prensa.

"No volveremos a manifestarnos porque la policía volverá a agredir a los jóvenes", dijo, y añadió que más de ‌150 manifestantes ⁠estaban recibiendo tratamiento en el hospital.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente esa cifra.

(Reporte ​de Aftab Ahmed, Saurabh Sharma, Francis Mascarenhas, Sakshi Dayal y Hritam Mukherjee; redacción de Tanvi Mehta y YP Rajesh; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)