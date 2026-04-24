El gobernador Raúl Jalil excluye del bono extraordinario a la Policía y crece la tensión en Catamarca

La Policía de Catamarca levantó la voz tras informarse que el gobernador Raúl Jalil dejo afuera a la fuerza provincial como beneficiaria de un bono extraordinario anunciado para abril del 2026. Si la situación no se revierte para el sector, adelantaron que podrían impulsarse posibles medidas de fuerza desde el sector.

Quien repudió la exclusión fue el vocero de los policías retirado, Luis “Turu” Flores, quien expresó la indignación del sector y recordó que durante las recientes negociaciones salariales, las autoridades les reiteraron en varias oportunidades la falta de recursos. "Dijeron que no había plata para nosotros”, declaró a El Esquiú Play.

"No estamos en contra del aumento para otros sectores, pero nuestro sector debe ser reconsiderado", aclaró Flores y advirtió que la falta de este bono impacta también en aumentos a los retirados, quienes dependen de que las sumas se blanqueen para poder percibirlas.

En ese contexto, Flores destacó el rol fundamental de las fuerzas de seguridad en la sociedad, subrayando que el personal policial cumple con una carga horaria diferente y responsabilidades significativamente distintas a las de otros empleados públicos. En ese sentido, consideró injusto que reciban el mismo trato salarial o que sean excluidos de estos refuerzos económicos.

Las principales problemáticas de las fuerzas de seguridad

Más allá del reclamo por el bono, el sector policial advierte problemas de fondo. Entre ellos se destacan la posibilidad de falta de egresos en las escuelas de formación, el deterioro de dependencias y la carencia de equipamiento básico para tareas operativas. Flores también cuestionó la asignación de recursos destinados a seguridad y pidió mayor transparencia en la gestión del presupuesto del área. En ese contexto, el conflicto no se limita al plano salarial, sino que incorpora reclamos estructurales de larga data.

Las autoridades y la Mesa Salarial prevén retomar negociaciones en el mes de junio, aunque el escenario actual abre la posibilidad de tensiones inmediatas si no aparece una respuesta al reclamo por el bono.

“Tenemos que ser reconsiderados por nuestro trabajo”, expresó y aclaró que desde la Mesa Salarial esperan ser recibidos la semana que viene por autoridades provinciales.

Su finalidad principal es prevenir conflictos y promover consensos entre el Estado provincial y las fuerzas de seguridad. Pero desde las fuerzas aseguran que no hay diálogo por el momento.

La economía de los catamarqueños

Mientras el presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil piden "paciencia" a la población por los malos números de empleo, inflación y actividad económica, las familias argentinas se endeudan cada vez más. La Federación Económica de Catamarca señaló que el consumidor promedio está endeudado siete veces por encima de sus ingresos, al tiempo que las tasas de interés por créditos de financieras, billeteras virtuales y tarjetas "superan el 100%" anual.

En diálogo con medios locales, el presidente de la entidad, Marcelo Coll, señaló que, aunque se percibe “una reactivación mínima en el comercio”, el principal obstáculo para el desarrollo provincial es el nivel de sobreendeudamiento. Según su análisis, la tasa de interés que debería regir para el consumo ronda entre el 28 y 30%, pero la mayoría de los acreedores aplican valores desorbitantes. En ese sentido, calificó a esos préstamos como "salvavidas de plomo", porque en lugar de aliviar la situación económica, la profundizan al restar poder adquisitivo.