Denuncian despidos del personal que lleva el control del Chagas en Catamarca: "Familias desprotegidas"

La delegación del Programa Nacional de Chagas en la provincia de Catamarca padece un proceso de reducción de personal que ya dejó al menos cinco trabajadores desvinculados en lo que va del 2026. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) regional, Marino Medina, advirtió sobre las consecuencias laborales y sanitarias que puede generar la medida del gobierno de Raúl Jalil. “Hay familias que quedan desprotegidas”, aseguró sobre el plan que lleva adelante el mandatario.

La iniciativa sanitaria integral busca prevenir, detectar y tratar la enfermedad, enfocándose actualmente en la interrupción de la transmisión vertical (de madre a hijo) y vectorial (vinchucas). Pese a la importancia que representa este programa para combatir la principal endemia del país, el Ministerio de Salud provincial decidió avanzar con un plan motosierra similar al que ejecuta el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Medina sostuvo que los recortes afectan servicios vinculados a la salud y al control de enfermedades. Según explicó, las tareas que desarrollaban los trabajadores despedidos están relacionadas con acciones de prevención y control sanitario, lo que podría repercutir en la atención de la población. También advirtió que la pérdida de empleo genera un efecto inmediato en las familias afectadas, al quedar sin ingresos en un contexto económico complejo.

El representante de UPCN precisó que los ceses se produjeron de manera escalonada. “Dos compañeros han sido desvinculados ya algunos meses atrás, y la semana pasada tres compañeros más”, indicó al detallar el alcance del ajuste en el área.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), señaló que los gremios iniciaron acciones administrativas y judiciales para intentar revertir la decisión y lograr la reincorporación del personal. El planteo sindical también apunta a un escenario más amplio, que incluye ajustes en distintos organismos nacionales: Medina mencionó situaciones en áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se presentan situaciones familiares.

Agencia Territorial: trabajadores pasan a teletrabajo y denuncian “despidos encubiertos”

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cierre de oficinas territoriales del área laboral impacta en territorio catamarqueño. Un total de 38 trabajadores de la ex Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo atraviesan un proceso de traslado forzoso a la modalidad de teletrabajo, sin definiciones formales sobre su continuidad ni funciones.

Según explicó la delegada de ATE, Alejandra Reynoso, el cambio se encuentra en plena ejecución, con tareas de mudanza y reorganización interna. La medida se enmarca en la política nacional de reducción de estructuras y gastos, que incluye el cierre de dependencias físicas bajo el criterio de “alquiler cero”. La dirigente sindical cuestionó la falta de precisiones oficiales sobre la decisión. "Nos han modificado nuestra estructura de trabajo y no sabemos quién lo ha hecho”, afirmó en declaraciones a La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3).

El traslado al teletrabajo genera incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados. Reynoso advirtió que la medida implica una pérdida concreta de funciones, ya que la agencia cumplía un rol de atención directa a trabajadores, asesoramiento en empleo, programas de capacitación y regulación de relaciones laborales. “¿Qué tipo de atención puedo dar a ciudadanos y ciudadanas desde mi casa?”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que la modalidad remota podría ser un paso previo a recortes más profundos. “El proceso de teletrabajo también es un proceso de despido enmascarado”, aseguró. De esta manera, advirtió que la falta de tareas específicas podría derivar en la cancelación de contratos o en la puesta a disponibilidad del personal.