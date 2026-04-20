El INTI denunció que el Gobierno quiere despedir a 700 trabajadores

Autoridades del INTI denunciaron que el Gobierno quiere echar a 700 empleados

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es uno de los organismos más golpeados por el gobierno de Javier Milei y está en la mira en esta nueva oleada de achique del Estado que se espera para los próximos meses. Este lunes, el presidente del INTI Miguel Romero informó que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado le pidieron una "nueva estructura" y le anunciaron que echarán a más de 700 trabajadores.

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de (Federico) Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, sostuvo el organismo en un comunicado replicado por la agencia Noticias Argentinas. De esta manera, en el INTI proyectan al menos 1400 despidos. La información trascendió después de una reunión entre el Consejo Directivo del INTI y funcionarios de primera línea.

En declaraciones adicionales, Romero aseguró que estos despidos no se concretarán "bajo su gestión" dado que ni él ni ninguno de sus funcionarios "lo van a firmar". "El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir", confió.

En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha para este martes 21, a partir de las 10, donde habrá una conferencia de prensa en la puerta del organismo, con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno.

El Gobierno eliminó el servicio del INTI a empresas de control de alimentos y bebidas

El Gobierno avanza con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de la eliminación de servicios que, en este caso, impacta de lleno en un área sensible para la población: el control de alimentos y bebidas. La resolución oficial formaliza el retiro de una batería de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores. Se trata de un conjunto de herramientas que, en muchos casos, operaban como instancia de verificación independiente de las empresas sobre calidad, composición y seguridad alimentaria.

El texto aprobado por el Consejo Directivo del organismo dispone "la cesación de la prestación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I”. La medida, según detalló el documento, “se hará efectiva a partir de la publicación de la presente”.

El listado incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas. La amplitud de servicios alcanzados permite dimensionar el alcance de la decisión. Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.