No hace falta ir hasta Italia: la milenaria columna del Imperio Romano que queda en una de las plazas más concurridas de la ciudad.

No hace falta viajar hasta Italia para encontrarse cara a cara con un pedazo de la antigua Roma. En plena Ciudad de Buenos Aires, dentro de una de las plazas más transitadas y emblemáticas, se conserva una pieza arqueológica con más de 2.000 años de historia: una columna del antiguo Imperio Romano.

Considerada uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, aunque muchos pasan a su lado a diario sin conocer su origen, esta pieza es un auténtico fragmento de mármol proveniente del Foro Romano, el centro político, religioso y social de la antigua Roma.

En Plaza Italia se encuentra una columna perteneciente al Imperio Romano.

La columna romana que está en Buenos Aires y tiene más de 2.000 años

La pieza corresponde a un fragmento de un fuste acanalado de mármol que formó parte de alguna de las grandes construcciones levantadas durante la época del Imperio Romano. Con aproximadamente 1,90 metros de altura y 55 centímetros de diámetro, es un pedazo de historia de una de las civilizaciones más influyentes desde la aparición del Hombre.

Pero, ¿por qué está en Buenos Aires? Esto se debe a una donación realizada por la Alcaldía de Roma en 1955. La columna formaba parte del patrimonio cultural de la capital italiana y fue entregada oficialmente a la ciudad mediante el Decreto N.º 4.101 del 27 de mayo de ese mismo año. La pieza proviene del Foro Romano, un lugar que durante siglos concentró la vida política, comercial y religiosa de Roma. Allí se encontraban templos, edificios gubernamentales y monumentos que fueron escenario de algunos de los acontecimientos más relevantes de la antigüedad.

Sin embargo, aunque hoy se encuentra en Plaza Italia, la columna tuvo varios emplazamientos desde su llegada al país. Fue instalada por primera vez el 24 de abril de 1959 en esa misma plaza, uno de los puntos más concurridos de Palermo. Pero dos años después, el 6 de abril de 1961, fue trasladada a una plazoleta ubicada entre las avenidas Del Libertador y Luis María Campos y la calle Virrey del Pino, espacio que actualmente lleva el nombre de Eduardo Olivera.

Finalmente, el 24 de septiembre de 1984 se finalizaron los trabajos para devolver la obra a Plaza Italia, donde permanece hasta la actualidad. Junto a la pieza puede leerse una placa que señala que se trata de una "Columna Romana" donada por la Alcaldía de Roma en 1955. Sin duda, uno de los monumentos más interesantes que se pueden ver en la ciudad.