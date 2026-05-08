Fue declarada Monumento Histórico Nacional, 250.000 personas pasan por allí por día y llevó el nombre de Perón. Foto: Gentileza

En 1908 ingenieros y arquitectos ingleses, establecidos en Argentina, comenzarían a dar forma a lo que finalmente en 1915 sería la estación de Retiro. Monumental, esta obra arquitectónica no fue pensada en principio como una terminal, sino una estación intermedia hacia San Fernando. Hoy, a más de 110 años de su inauguración, es uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires, con un aproximado de 250.000 personas que pasan por allí por día.

La construcción de Retiro "representó la culminación del proyecto de tendido de los ferrocarriles, iniciado a mediados del siglo XIX y cuya red, abierta entre las provincias y el puerto de Buenos Aires, permitió la distribución tanto de los inmigrantes cuanto de los productos agrícolo-ganaderos, y fue reflejo de una época en que el país experimentó su mayor eclosión poblacional y económica", explican desde la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de la Nación.

Ahora bien, en lo que respecta a su arquitectura, esta corresponde a un estilo decimonónico de las grandes estaciones de pasajeros europeas. En este sentido, Retiro se divide en dos grandes sectores: un primer cuerpo con las ventanillas, confiterías y el gran hall, de diseño francés; un segundo cuerpo donde tiene lugar la llegada y salida de los trenes, y pensado a partir de criterios funcionalistas y construido con materiales propios de la Revolución Industrial.

La estación de Retiro llevó el nombre Presidente Perón. Foto: Gentileza

Pieza fundamental de la historia argentina, la estación Retiro llevó el nombre Presidente Perón entre los años 1949 y 1955, pero fue rebautizada tras el derrocamiento y la prescripción del por aquel entonces Presidente de la Nación por parte de la autodenominada "Revolución Libertadora".

Cómo está construida la estación de Retiro

Sobre los detalles de la construcción de la estación de Retiro, desde Cultura Nación detallan: "El sector de andenes, que incluye ocho plataformas conectadas por túneles transversales con montacargas para equipaje y vías auxiliares de maniobra, está constituido por dos grandes naves paralelas, de 250 m. de largo y 50 m. de luz libre cada una. La estructura de cada nave es una espectacular bóveda metálica de cañón corrido, con una altura interior de 25.15 m., soportada por arcos de hierro colocados cada diez metros".

En esta linea, desde la secretaría explican que "la masa metálica tiene un peso total cercano a las 8.000 toneladas; las piezas fueron íntegramente fabricadas en Inglaterra y montadas en seco en Buenos Aires", y sintetizan: "Fue durante muchos años la obra de ingeniería estructural más importante de Sudamérica". La magnitud de la obra arquitectónica llevó a que sea declarada como Monumento Histórico Nacional en el año 2006.

Por último, en 2014 comenzaron las obras de modernización, que tuvieron su culminación en el 2023. En ese último año de trabajos se inauguró la nivelación de los andenes para los nuevos trenes eléctricos, además de la renovación de las vías y sistemas en cuatro de ocho andenes.