Recién casados Dua Lipa y Callum Turner llegan a Sicilia para las celebraciones de su boda

Los recién casados Dua Lipa y Callum Turner llegaron el jueves a Palermo, la capital de Sicilia, para preparar lo que se prevé que sean tres días de celebraciones durante el fin de semana con motivo de su boda.
La cantante pop Dua Lipa, de 30 años, y el actor Turner, de 36, fueron fotografiados bajo el sol en el Grand Hotel Villa Igiea, un alojamiento de cinco estrellas de la ciudad propiedad del empresario británico Rocco Forte y su familia.
La pareja se casó el fin de semana en una ceremonia sencilla en Londres, de acuerdo a reportes de prensa, y ahora están organizando una fiesta en Palermo para amigos y familiares.
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Dua Lipa ha ganado tres premios Grammy y entre sus álbumes se encuentra "Future Nostalgia", de 2020.
Turner es un rostro familiar para los telespectadores británicos gracias a series como el thriller distópico "The Capture" y también protagonizó la película "The Boys in the Boat".
(Texto de Keith Weir; edición en español de Javier López de Lérida)