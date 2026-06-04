Recién casados Dua Lipa y Callum Turner llegan a Sicilia para las celebraciones de su boda

Dua Lipa y Callum Turner llegan a Villa Igiea antes de las celebraciones de su boda.

Los recién casados Dua Lipa y ‌Callum Turner ‌llegaron el jueves a Palermo, la capital de Sicilia, para preparar lo que se prevé que sean tres días de ​celebraciones durante ⁠el fin de semana ‌con motivo de ⁠su boda.

La cantante ⁠pop Dua Lipa, de 30 años, y el actor Turner, ⁠de 36, fueron ​fotografiados bajo el ‌sol en el ‌Grand Hotel Villa Igiea, un ⁠alojamiento de cinco estrellas de la ciudad propiedad del empresario británico ​Rocco ‌Forte y su familia.

La pareja se casó el fin de semana en una ceremonia sencilla ⁠en Londres, de acuerdo a reportes de prensa, y ahora están organizando una fiesta en Palermo para amigos y familiares.

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Dua Lipa ha ‌ganado tres premios Grammy y entre sus álbumes se encuentra "Future Nostalgia", de 2020.

Turner es un rostro familiar para ‌los telespectadores británicos gracias a series como el thriller distópico "The ‌Capture" ⁠y también protagonizó la película "The Boys in ​the Boat".

(Texto de Keith Weir; edición en español de Javier López de Lérida)