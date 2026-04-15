Catamarca: en medio de la crisis, 500 trabajadores textiles quedaron sin obra social

La crisis del sector textil alcanzó un punto crítico en la provincia de Catamarca: cerca de 500 trabajadores quedaron sin cobertura de salud. El secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) local, Jorge González, denunció este miércoles que la obra social del sector dejó de prestar servicios básicos, dejando a miles de familias en un estado de vulnerabilidad absoluta.

Actualmente, los afiliados no cuentan con servicios básicos habilitados ni pueden tramitar órdenes médicas, limitándose la asistencia únicamente a descuentos en farmacias.

Este panorama es el reflejo de una problemática nacional que afecta la sostenibilidad del sistema. González vinculó la falta de fondos con la drástica caída del empleo en el rubro, señalando que se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo en todo el país durante los últimos dos años. Esta reducción de la masa de contribuyentes impacta directamente en la capacidad operativa de las prestadoras de salud de los gremios.

En diálogo con con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), González destacó el desfase entre los ingresos y los costos médicos. Con salarios que rondan los $800.000 mensuales, el aporte legal del 3% resulta insuficiente para cubrir las prestaciones frente al aumento desmedido de los medicamentos. "Ese porcentaje hoy no alcanza", advirtió el representante de la AOT, describiendo un escenario de desprotección total para los trabajadores textiles en un contexto económico adverso.

El deterioro del sector productivo agrava el cuadro. Las fábricas que continúan operativas trabajan al 40% de su capacidad, según indicó el dirigente, por falta de demanda y competencia de productos importados a menor costo. “No se vende absolutamente nada”, resumió.

Ante este escenario, el gremio recomendó a los trabajadores iniciar el traspaso a otras obras sociales para no quedar sin cobertura. La posibilidad está contemplada por ley y ya comenzó a concretarse en varios casos.

Trabajadoras de una textil denuncian despidos sin indemnización

Las empresas del sector textil se encuentran afectadas por la apertura indiscriminada de importaciones y la profunda caída de ventas. La crisis golpea al territorio catamarqueño con el cierre de plantas y el despido de trabajadores.

Este es el caso de un grupo de empleadas de la compañía VVC Textil reclamó la intervención del gobierno de Raúl Jalil luego de denunciar que la firma pretende despedir a todo el personal sin abonar indemnizaciones ni salarios adeudados.

Cinco empleadas se presentaron en Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con el mandatario provincial y entregar un petitorio en el que exponen la situación laboral que atraviesan.

Gabriela Anze, una de las trabajadoras afectadas, explicó que, durante una audiencia realizada el 5 de marzo en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), el representante legal de la firma comunicó que la empresa no puede continuar funcionando y que el cierre implicaría el despido de todos los trabajadores. “Argumentó que la empresa no puede continuar y que nos iba a despedir a todos, o sea, que estaba sin nada de plata y que nos despedía sin indemnización”, relató.

En este panorama desolador, Anze sostuvo que la empresa también habría planteado acuerdos individuales por fuera de los canales legales. Según indicó, una de las propuestas consistía en entregar máquinas a cambio de firmar la renuncia a la indemnización. “Querían darles máquinas y hacerlos firmar por la indemnización, y son dos máquinas que no valen 20 o 30 años de trabajo”, afirmó en diálogo con Mensajes en la Radio, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3.

De acuerdo con lo planteado por las empleados, la compañía mantiene deudas salariales con el personal: entre los conceptos pendientes mencionaron el aguinaldo, vacaciones y sueldos.