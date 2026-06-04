Nicolás Maduro suma a abogada de Sean "Diddy" Combs a su equipo de defensa

Imagen de archivo del capturado presidente venezolano Nicolás Maduro llegando a un helipuerto de Nueva York, EEUU.

Nicolás Maduro ha incorporado a su equipo de defensa a una abogada que representó al ‌magnate del hip-hop Sean "Diddy" ‌Combs en un juicio, mostraron documentos judiciales revelados el jueves, mientras el derrocado presidente venezolano se prepara para defenderse de los cargos de tráfico de drogas que se le imputan en Estados Unidos.

• Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, formó parte del equipo que logró la absolución de Combs ​de los cargos ⁠de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle ‌llevado a la cárcel de por vida.

• ⁠Combs fue declarado culpable de dos ⁠cargos menores relacionados con la prostitución y está cumpliendo una condena de 50 meses de prisión en un centro penitenciario ⁠federal de Nueva Jersey. Ha recurrido tanto su condena ​como la sentencia.

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• Maduro se ha ‌declarado no culpable de los cargos ‌de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se encuentra encarcelado ⁠en Brooklyn a la espera de juicio.

• Estevao se incorporó al equipo de la defensa dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado defensor de ​Maduro en ‌Washington, Barry Pollack, se unía al bufete. Pollack había trabajado anteriormente en el bufete Harris St. Laurent.

• En el juicio de Combs, Estevao interrogó a la testigo estrella de la acusación, Casandra Ventura, ⁠exnovia de Combs. Ventura había acusado al fundador de Bad Boy Records de obligarla a participar en actuaciones sexuales degradantes.

• Estevao mostró al jurado correos electrónicos y mensajes de texto, algunos de ellos de contenido sexual explícito, de los inicios de la relación entre Combs y Ventura para intentar presentarla como ‌una participante voluntaria en los espectáculos alimentados por las drogas.

• Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal de Manhattan el 30 de junio para una vista en la que se espera que sus abogados expongan las mociones previas al juicio que ‌planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.

• Pollack ha señalado que está dispuesto a impugnar la legalidad de lo ‌que calificó como ⁠el "secuestro" de Maduro por parte del ejército estadounidense durante una redada llevada a cabo el ​3 de enero en Caracas.

• Un portavoz de la Fiscalía de Manhattan, que presentó los cargos contra Combs y Maduro, se negó a hacer comentarios.

(Editado en español por Javier Leira)