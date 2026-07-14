Editó un EP con un sello europeo y sus canciones están llenas de identidad argentina: así suena lo nuevo de Franzizca

Franzizca estrenó su EP, Amiga, con un sello europeo.

La escena electrónica argentina vuelve a marcar un hito de proyección internacional ya que la productora y DJ porteña Franzizca se convirtió en la primera artista mujer de nuestro país en lanzar un trabajo de este formato bajo el prestigioso sello europeo trip, perteneciente a la icónica referente global Nina Kraviz. Lo singular de este estreno, titulado Amiga, no reside únicamente en su calidad sonora, sino en la firme decisión de su creadora de impregnar una plataforma de alcance mundial con una fuerte impronta de identidad y símbolos de la cultura popular argentina.

A modo de gratitud por la educación artística y social que recibió en su tierra natal, Franzizca diseñó personalmente el arte de tapa del disco utilizando los colores de la bandera nacional. Además, el contenido de las canciones funciona como un mapa de referencias locales sumamente familiares para el público argentino: el track Sexy Moria incorpora entre sus líneas de voz algunas de las frases más célebres y vanguardistas de Moria Casán, mientras que la composición Blue Girl introduce el místico término Microdancing, concebido como un tributo especial de la productora hacia la obra de Babasónicos.

Constituido por ocho canciones, Amiga se presenta como una obra intensa, mutante y de carácter sumamente personal. El álbum propone una búsqueda constante que oscila entre la sensibilidad y la fuerza rítmica, valiéndose de un universo de voces, arreglos experimentales y bases de techno que rompen deliberadamente con las estructuras lineales del género. La propuesta se mueve con soltura entre opuestos: es suave y agresiva, sensual e íntima, buscando funcionar tanto como un vehículo de catarsis como una exploración lúdica del sonido.

Franzizca.

Así fue el evento previo al lanzamiento

El lanzamiento ya había tenido un preestreno exclusivo en Buenos Aires durante un evento de formato pop-up curado por el propio sello trip, donde Franzizca compartió cabina con Nina Kraviz ante una audiencia selecta. Con la publicación oficial de Amiga, la artista bonaerense no solo consolida su evolución técnica y su permanente búsqueda estética, sino que logra colocar las referencias del arte y el pulso urbano argentino en las pistas de baile más exigentes de Europa y el mundo.