Mientras el presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil piden "paciencia" a la población por los malos números de empleo, inflación y actividad económica, las familias argentinas se endeudan cada vez más. La Federación Económica de Catamarca señaló este lunes que el consumidor promedio está endeudado siete veces por encima de sus ingresos, al tiempo que las tasas de interés por créditos de financieras, billeteras virtuales y tarjetas "superan el 100%" anual.

El presidente de la entidad, Marcelo Coll, señaló que, aunque se percibe “una reactivación mínima en el comercio”, el principal obstáculo para el desarrollo provincial es el nivel de sobreendeudamiento. Según su análisis, la tasa de interés que debería regir para el consumo ronda entre el 28 y 30%, pero la mayoría de los acreedores aplican valores desorbitantes. En ese sentido, calificó a esos préstamos como "salvavidas de plomo", porque en lugar de aliviar la situación económica, la profundizan al restar poder adquisitivo.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 en marzo de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se conoce junto con la medición de inflación del mes y vuelve a evidenciar el impacto del costo de vida en los ingresos de los hogares.

Frente a los anuncios oficiales que destacan la mejora de los indicadores macroeconómicos y el déficit cero, el dirigente fue crítico. “Es real, pero tampoco coincido que estén tanto también en la macro”, dijo, y subrayó que la gente vive el día a día en la micro. “Los ajustes políticos todavía no aparecieron. Acá nadie bajó realmente el impuesto del gobierno como tiene que ser”, afirmó en diálogo con el programa Mensajes en la Radio de Radio El Esquiú 95.3.

También se refirió a la carga impositiva que soportan los comerciantes al explicar que los servicios básicos “cada vez vienen más caros y cada vez tienen menos justificación”. A su vez, remarcó que el Gobierno Nacional “viene prometiendo hace tantos años que va a bajar la carga impositiva, pero esto no se está dando”.

La morosidad en su punto más alto desde 2004: el 11,2% de las familias no pueden pagar

Según datos oficiales, el atraso de las familias para pagar sus obligaciones llegó en febrero al 11,2% y es la cifra más alta desde 2004. De acuerdo a estimaciones de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central, la cantidad de personas con atrasos en sus pagos no para de subir hace 16 meses. En enero de este año, este indicador había dado 10,6%, y para febrero -último mes reportado- ya llegó al 11,2%.

Comparado con inicios de 2025, el porcentaje de créditos de los hogares en situación irregular se situaba apenas en el 2,67%. Según el estudio de la consultora, que 11 de cada 100 familias tengan problemas para pagar sus deudas es el número más alto desde hace 22 años.

En el ámbito empresarial, el nivel de incumplimiento de pagos se mantiene relativamente bajo, alrededor del 2,9%. Sin embargo, al considerar el conjunto del sector privado, la morosidad registró una leve suba al pasar del 6,4% al 6,7%, lo que implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales.

En paralelo, los créditos no bancarios generan preocupación al analizar el panorama general. En este segmento, la mora en los hogares llegó al 30% en febrero, lo que representa más de 2 puntos porcentuales por encima del registro de enero, según datos de la consultora.