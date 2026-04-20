Mile en caída libre: del podio regional a los últimos puestos en solo un año

El presidente pasó de ser el segundo mejor valorado de Sudamérica en mayo de 2025, con casi 49% de imagen positiva, a ubicarse en abril de 2026 entre los seis peores mandatarios de América Latina, con apenas 36,2% de aprobación, según una prestigiosa encuesta. La evolución de la imagen pública de Javier Milei en el último año muestra un deterioro abrupto y sostenido.

En mayo de 2025, el presidente argentino figuraba en el segundo puesto del ranking sudamericano, con un 49% de imagen positiva y apenas un 48,3% de negativa. Ese resultado lo colocaba en el podio junto a Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), consolidando un arranque de gestión con expectativas favorables. Sin embargo, la encuesta de abril 2026 de CB Global Data, que amplía la medición a 18 países de América Latina, lo ubica en el puesto 14, con solo 36,2% de aprobación y casi 60% de rechazo.

Mile en caída libre: del podio regional a los últimos puestos en solo un año

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La comparación entre ambos relevamientos revela una pérdida de más de 12 puntos de imagen positiva en un año, lo que constituye una caída en picada en términos de percepción ciudadana. Mientras en 2025 Milei aparecía como un fenómeno político disruptivo, en 2026 se lo percibe como uno de los mandatarios con peor desempeño regional.

La caída de Javier Milei en las encuestas

El contraste es aún más marcado si se observa que líderes como Nayib Bukele (El Salvador) y Claudia Sheinbaum (México) superan el 69% de aprobación, muy lejos de los números del presidente argentino. En el plano sudamericano, Milei también quedó rezagado frente a Lula da Silva (Brasil) y Santiago Peña (Paraguay), quienes mantienen niveles de aprobación superiores al 43%.

Analistas políticos señalan que la caída responde a la crisis económica interna, el aumento de la pobreza y los conflictos con gobernadores, factores que erosionaron su capital político. Además, la falta de resultados concretos en materia social y el estilo confrontativo de su discurso contribuyeron a consolidar una imagen negativa.

La encuesta de abril 2026 muestra que Milei se ubica entre los seis presidentes peor valorados de América Latina, junto a Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Delcy Rodríguez (Venezuela).



