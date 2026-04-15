Nueva encuesta: en pleno derrumbe de la imagen del Gobierno, Kicillof ganaría un futuro balotaje con Milei

A un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027, la gestión del presidente Javier Milei alcanzó niveles críticos de desaprobación: según una encuesta de la consultora Delfos, la imagen negativa del libertario alcanza un pico del 64% en el mes de abril. En medio de ese derrumbe, el electorado optaría por el peronismo de la mano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se consolida como el principal favorito en un posible balotaje.

El combo de crisis económica y escándalos de corrupción provocó en abril una nueva caída en los apoyos al Gobierno. Por primera vez desde el inicio de su mandato, la gestión libertaria perforó el piso del 30% de imagen positiva, situándose actualmente en apenas un 26%.

Esta tendencia desfavorable no parece ser un fenómeno pasajero, sino una profundización del malestar social ante la falta de respuestas y el deterioro de las expectativas. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios es mayor a la que muestran las estadísticas, debido a que el índice del INDEC sigue basado en una canasta de consumo desactualizada, construida con patrones de gasto de hace dos décadas.

Además, en un contexto de fragmentación política en el que el ajuste impacta directamente en el pueblo, la oposición peronista logra capitalizar el descontento frente a un oficialismo que no consigue expandir su base electoral. De acuerdo al relevamiento, si los comicios fueron hoy, Kicillof se posicionaría a la cabeza con el 40,4% de los sufragios , con una distancia de más de diez puntos sobre Milei, quien alcanzaría un 29,6% de votos, valores casi idénticos a los obtenidos en las primarias y la primera vuelta de las elecciones de 2023.

Por detrás, un 8,1% de los encuestados optaría por otras alternativas , mientras que la izquierda representada por Myriam Bregman alcanzaría el 6,5% y el diputado cordobés Juan Schiaretti el 3,5%. Finalmente, el desencanto se manifiesta en un 7% de votos en blanco y un 4,9% de ciudadanos que aún se mantienen en la indecisión.

Si bien La Libertad Avanza (LLA) se mantiene como una opción competitiva para 2027, su base electoral es cada vez más frágil. En un escenario de segunda vuelta, la brecha se amplía significativamente, ya que el 51,4% apostaría nuevamente por el peronismo, mientras que el actual jefe de Estado se vería disminuido por el estado de ánimo de los argentinos y solo alcanzaría un 33,1%. Esta apatía electoral se completa con un 13,1% que optaría por el voto en blanco y un 2,4% que No sabe/no contesta.

Otra encuesta: Córdoba también le da la espalda a Milei con desaprobación récord

La consultora Zentrix publicó su encuesta de opinión pública de la provincia de Córdoba y, al igual que todas los estudios publicados en las últimas semanas, los números no son buenos para Milei en una provincia que históricamente fue más amigable con el oficialismo nacional.

El dato político central del informe es claro: el 53,4% de los cordobeses desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, contra un 39,3% que la aprueba. El 7,3% no aprueba ni desaprueba.

En imagen, los números son todavía más duros. El 59,7% evalúa a Milei negativamente y solo el 35,5% lo hace de forma positiva. El desglose muestra que el 54,7% le asigna imagen "muy mala", la categoría más extrema de la escala.

Los números económicos del informe dan contexto directo a la caída de imagen del presidente. El dato más llamativo: el 76,9% de los cordobeses no llega a fin de mes con sus ingresos. De ese grupo, el 38,5% aguanta hasta el día 20, el 18% hasta el 15 y el 12,9% solo hasta el día 10. Únicamente el 6,5% llega a fin de mes y puede ahorrar algo.

El endeudamiento es el otro gran indicador de tensión. El 62,6% de los hogares tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses y, de ese grupo, el 92% las paga con dificultad, se atrasó o directamente ya no puede pagarlas.