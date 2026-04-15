Kicillof giró fondos a todos los distritos y alivia una situación financiera al límite

El gobernador Axel Kicillof desembolsó $13.010 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) a los 135 municipios bonaerenses y alivia la situación financiera de varios distritos que están al límite. El mandatario transfirió fondos que son de libre disponibilidad y que le permite a las comunas bajar la tensión que viven y cancelar deudas. De esta manera, Kicillof se diferencia de Javier Milei y de su modelo económico y político.

La provincia pudo transferir los montos gracias a una colocación de bonos en el mercado local, posibilidad prevista en la Ley que reglamenta el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Los $13.010 millones fueron distribuidos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Según se detalla en la normativa, que fue aprobada por la Legislatura bonaerense el año pasado, el 8% de las operaciones que realice la Provincia irán destinadas a financiar el FEFIM, al tiempo que los intendentes se garantizaron un piso de 5 cuotas de 50 mil millones de pesos a pagar entre abril de 2026 y junio de 2027. Dichos fondos se dividirán entre los municipios de la siguiente manera: 70% de libre disponibilidad y el 30% restante para financiar proyectos sociales, ambientales, culturales o de infraestructura.

Es decir, en este giro de fondos se transfirió a las comunas el 70% en base al CUD. Ahora resta el 30% que se hará efectivo una vez que los municipios definan a qué proyecto lo destinarán. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo el lunes en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, que “hay distritos que tienen que firmar la adhesión al programa que evalúen” para poder girar así el tercio que resta.

El histórico reclamo a Luis Caputo

El martes al mediodía, más de 150 intendentes de todo el país marcharon hacia el ministerio de Hacienda y le reclamaron a Luis Caputo que “baje el precio de la nafta”, y lo retrotraiga al 1 de marzo. Al respecto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, uno de los dirigentes que se encargó de organizar el reclamo dijo que “el recorte de fondos para obras en los municipios no da para más”.

El ministro bonaerense acompañó el reclamo de intendentes de todo el país y, en declaraciones a Radio Provincia, consideró “muy importante” que jefes comunales reunidos en la Federación Argentina de Municipios (FAM) de 20 provincias “hayan hecho un reclamo común: el ajuste y el recorte de fondos para obras no da para más”.

El titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos afirmó que la gestión de La Libertad Avanza “se está robando la plata que por ley está destinada para hacer obras”. Se trata del impuesto que se les cobra a todos los usuarios de combustible, quienes pagan un tercio del ticket final para constituir un fondo que se reúne en una cuenta específica.

En ese sentido, Katopodis denunció que “el Gobierno se ha quedado con todos esos recursos, lo que llena de indignación”. Por lo tanto, adelantó que “si el Ministro no cumple con la Ley, iremos a la justicia”. Finalmente, y en relación a la crisis social que se vive, el ministro advirtió que “desde hace 2 ó 3 meses cambió el humor social, porque la gente ve que la cosa va mal y que no va a mejorar”. Según explicó, “eso empieza a generar angustia, porque hizo un gran esfuerzo y está esperando que aparezcan los resultado, pero no aparecen”.