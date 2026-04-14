Hay encuestas que miden números y hay encuestas que miden el estado de ánimo de un país. El informe público de marzo publicado por la consultora Giacobbe Opinión Pública, hace las dos cosas y arroja un resultado es un retrato duro de cómo viven los argentinos el gobierno de Javier Milei.

Una sola palabra para describir el país: tristeza

La consultora le pidió a los encuestados que describieran en una sola palabra la emoción que les produce la situación actual de Argentina. Las respuestas forman una nube de palabras donde los términos más repetidos hablan por sí solos: tristeza, bronca, angustia, esperanza, preocupación, incertidumbre, desesperanza, asco, angustia e impotencia son las que más volumen tienen.

La esperanza aparece, pero compite en tamaño con la tristeza y la bronca. No es el cuadro de un país optimista ni tranquilo. Es el cuadro de un país dividido entre quienes todavía confían en que algo puede mejorar y quienes ya no esperan nada bueno.

La imagen de Milei: 55,6% negativa

En materia de imagen de dirigentes, Javier Milei registra una imagen positiva del 36,1%, regular del 6,8% y negativa del 55,6%. El gráfico histórico que muestra la evolución de su imagen desde septiembre de 2020 revela que la imagen negativa actual es la más alta que ha registrado desde que asumió la presidencia, superando incluso los momentos más difíciles de los primeros meses de gestión.

El cuadro comparativo de imagen de todos los dirigentes relevados muestra un panorama donde nadie escapa al rechazo mayoritario. Manuel Adorni es el que peor imagen tiene entre los funcionarios del gobierno actual: 64,5% negativa y solo 21,2% positiva. Patricia Bullrich registra 51,9% negativa y 37,2% positiva. Victoria Villarruel tiene 65% negativa y apenas 9,3% positiva, siendo la figura del oficialismo con peor imagen de todo el relevamiento.

El escándalo Adorni: qué molestó más

El informe dedicó una sección específica al caso Adorni y los resultados son llamativos. Ante la pregunta de qué molestó más de lo sucedido con el jefe de Gabinete, el 39,3% respondió que el uso de los recursos públicos, el 33,9% señaló la contradicción política —es decir, que alguien que predicaba austeridad y ética tuviera este tipo de cuestionamientos—, y el 17,3% se molestó más por la cobertura mediática del tema que por el hecho en sí. Solo el 7,8% dijo que no le molestó lo que pasó con Adorni.

El cruce con la imagen de Milei es revelador. Entre quienes tienen imagen negativa del presidente, el 59,8% señaló el uso de recursos públicos como lo más molesto del caso Adorni. Entre quienes tienen imagen positiva de Milei, el 42,6% apuntó a la cobertura de los medios como el problema principal, no el comportamiento del funcionario.