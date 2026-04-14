Kicillof y Massa se reunieron y ratificaron la necesidad de unidad

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió en su despacho de la Gobernación al ex candidato presidencial Sergio Massa para intercambiar miradas sobre la situación nacional y, en especial, la del peronismo. Alejado de la escena pública desde su derrota electoral, Massa suele dejar trascender su planteo sobre la necesidad de sostener la unidad y evitar las peleas internas. En ese punto coincide con Kicillof, quien no sólo apunta a preservar esa cohesión sino también a conformar un frente lo más amplio posible para enfrentar a Javier Milei en 2027. El encuentro en La Plata, realizado en reserva y sin fotos, podría generar inquietud en algunos sectores de la dirigencia peronista.

Desde el entorno de ambos buscaban restarle trascendencia al encuentro y aseguraban que mantienen un vínculo fluido, con reuniones casi mensuales. Sin embargo, por estos días cada movimiento es analizado bajo la óptica de la construcción electoral: los tiempos políticos se aceleraron y empiezan a configurarse nuevos alineamientos. En ese contexto, tuvo repercusión la reunión de días atrás del gobernador con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex Cambiemos, así como también había resultado muy ruidoso el paso de Miguel Pichetto por San José 1111 para conversar con la ex presidenta Cristina Kirchner.

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"Me encontré con una persona diferente a la de ministro de Economía, porque hoy tiene que gestionar una provincia con muchísima escasez, con el desempleo creciendo. Lo vi con los pies más sobre la tierra”, contó este lunes Massot respecto a su encuentro con Kicillof. Pichetto, Massot y Monzó trabajan en un armado de centroderecha que eventualmente competiría con Kicillof en una gran PASO el año que viene. Uno de los nombres que se menciona para encabezarlo es el banquero Jorge Brito quien, curiosamente, se encontró en reserva con la vicepresidenta Victoria Villarruel, también interesada en jugar un rol en una oferta electoral de derecha. La familia Brito, históricamente,