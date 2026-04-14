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Kicillof y Massa se reunieron y ratificaron la necesidad de unidad

El gobernador bonaerense recibió al ex candidato presidencial en su despacho y conversaron sobre la situación interna del peronismo. Massa había reaparecido el fin de semana junto a un grupo de intendentes.

14 de abril, 2026 | 00.05

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió en su despacho de la Gobernación al ex candidato presidencial Sergio Massa para intercambiar miradas sobre la situación nacional y, en especial, la del peronismo. Alejado de la escena pública desde su derrota electoral, Massa suele dejar trascender su planteo sobre la necesidad de sostener la unidad y evitar las peleas internas. En ese punto coincide con Kicillof, quien no sólo apunta a preservar esa cohesión sino también a conformar un frente lo más amplio posible para enfrentar a Javier Milei en 2027. El encuentro en La Plata, realizado en reserva y sin fotos, podría generar inquietud en algunos sectores de la dirigencia peronista.

Desde el entorno de ambos buscaban restarle trascendencia al encuentro y aseguraban que mantienen un vínculo fluido, con reuniones casi mensuales. Sin embargo, por estos días cada movimiento es analizado bajo la óptica de la construcción electoral: los tiempos políticos se aceleraron y empiezan a configurarse nuevos alineamientos. En ese contexto, tuvo repercusión la reunión de días atrás del gobernador con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex Cambiemos, así como también había resultado muy ruidoso el paso de Miguel Pichetto por San José 1111 para conversar con la ex presidenta Cristina Kirchner.

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"Me encontré con una persona diferente a la de ministro de Economía, porque hoy tiene que gestionar una provincia con muchísima escasez, con el desempleo creciendo. Lo vi con los pies más sobre la tierra”, contó este lunes Massot respecto a su encuentro con Kicillof. Pichetto, Massot y Monzó trabajan en un armado de centroderecha que eventualmente competiría con Kicillof en una gran PASO el año que viene. Uno de los nombres que se menciona para encabezarlo es el banquero Jorge Brito quien, curiosamente, se encontró en reserva con la vicepresidenta Victoria Villarruel, también interesada en jugar un rol en una oferta electoral de derecha. La familia Brito, históricamente,  

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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