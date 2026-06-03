Quintela cruzó a Caputo tras su ataque a Kicillof: "No conoce los problemas que tiene Argentina"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, tras sus recientes declaraciones en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS) donde afirmó que Axel Kicillof "nunca va a ser presidente". En este marco, el mandatario riojano cuestionó duramente las políticas económicas del Gobierno nacional, alertó sobre el deterioro de la situación social y productiva en las provincias y llamó a construir una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista brindada a Infobae, Quintela aseguró que las declaraciones de Caputo reflejan una visión alejada de la realidad que viven millones de argentinos fuera de los grandes centros urbanos. Bajo esta línea, aseguró que una futura administración peronista "investigará qué sucedió en esta gestión”, exigiendo rendición de cuentas a los actuales funcionarios por todas las decisiones que hayan condicionado el desarrollo del país y de las provincias.

Según planteó, el actual Gobierno nacional desconoce la idiosincrasia, las capacidades productivas y las dificultades particulares de cada región, y consideró que las políticas impulsadas desde la Casa Rosada están orientadas a favorecer a "un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero", sin contemplar las demandas de la mayoría de los argentinos.

El mandatario también describió un escenario de creciente preocupación entre los gobernadores. Según relató, durante la reunión de mandatarios provinciales en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande hubo coincidencia plena respecto de la gravedad de la situación económica y social. En ese encuentro, sostuvo, todos advirtieron sobre el cierre de comercios, la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan los estados provinciales para sostener servicios esenciales.

El gobernador afirmó además que gran parte de su tiempo de gestión está destinado a resolver problemas urgentes derivados del contexto económico. Según detalló, cada vez son más frecuentes los pedidos de ayuda de personas que tienen dificultades para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos o servicios esenciales.

En el caso particular de La Rioja, el mandatario provincial detalló que dedica “casi el 80 % de su tiempo” a resolver urgencias: “No en aplicar políticas públicas, sino en problemas individuales: gente que no puede pagar la luz, que no tiene para comer o para medicamentos”.

Además, advirtió que su provincia gasta “1.200 millones por mes” en salud, cifra que no cuenta con respaldo nacional dado el recorte de partidas transferidas.

Ante la falta de recursos, Quintela confirmó el regreso de los bonos provinciales “chachos”, señalando que “tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. y ahora “van a volver” con la premisa de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo”.

Kicillof y los desafíos del peronismo de cara al 2027

Al referirse al futuro del peronismo, Quintela sostuvo que el escenario actual obliga a ampliar la base política del espacio "ahora más que nunca". En ese sentido, remarcó que existen límites claros para cualquier construcción futura y afirmó que "el límite es Macri", al igual que los sectores libertarios y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, consideró que Axel Kicillof aparece hoy como el dirigente mejor posicionado dentro del espacio opositor. Sin embargo, destacó que el justicialismo cuenta con "una oferta interesante" de dirigentes y mencionó a Sergio Massa, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto y Gerardo Zamora como referentes con experiencia de gestión y una mirada federal sobre el país.

El gobernador riojano también defendió la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo basado en la producción nacional. Según planteó, Argentina debe "volver a una Argentina que crezca en lo industrial" y recuperar capacidades estratégicas vinculadas a la fabricación de aviones, trenes, buques y equipamiento para la defensa.

Por otra parte, Quintela aseguró que existe "un presidente que trabaja exclusivamente para un círculo muy minúsculo" y advirtió que en la actualidad "se naturalizan la mentira y la agresión hacia la sociedad". Además, cuestionó el vínculo de la Casa Rosada con las provincias y denunció una creciente falta de respeto institucional.

En relación con Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que "está a la altura de los líderes más importantes del planeta" y destacó especialmente la visión geopolítica de la exmandataria, que a su juicio "no la tiene nadie aquí en la Argentina".

Por último, Quintela insistió en que una futura administración peronista deberá revisar las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria y ratificó que se investigará el accionar de los principales funcionarios responsables de la política económica nacional.