Como mensaje a inversores, Caputo redobló el ataque a Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, redobló este martes sus ataques a Axel Kicillof, con el objetivo de seducir inversores y tratar de desarmar la idea del "riesgo kuka" que él mismo construyó durante meses, al afirmar que el gobernador bonaerense "nunca va a ser Presidente".

Además, cometió este martes un "sincericida" furcio, cuando, durante un discurso, dijo pertenecer al "sector privado" al recomendar que se bajen los impuestos a los empresarios, antes de rápidamente corregirse., reconoció que "hay escepticismo en la gente" sobre la situación económica actual.

El nuevo ataque de Caputo a Kicillof

Durante un discurso que brindó ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS), Caputo aseguró que "lo mejor es lo que se viene. Veo un 2027 diferente al que ven los consultores. La economía va a llevarse puesta cualquier intento de desestabilización política".

En ese marco, agregó que "el kirchnerismo no es una opción en Argentina", vaticinó pese a haber agitado numerosas veces la existencia de un supuesto "riesgo kuka" en el pasado reciente. Porque, según aseguró, "la mayoría de la gente sabe que el kirchnerismo es el infierno".

Por eso, el ministro de Economía debió añadir que "puede haber un shock externo, una guerra mundial, o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina". "El garante ese el Presidente de la Nación (Javier Milei) que va a seguir por este camino ortodoxo.

El "sincericida" furcio de Caputo: "Desde el sector privado tenemos que seguir bajando impuestos"

Por otra parte, Caputo afirmó que "cuando en Argentina a los empresarios les das las condiciones correctas, empresariado argentino suele sobresalir".

En ese marco, el ministro de Economía incurrió en un acto fallido y agregó: "Lo que tenemos que seguir haciendo desde el sector privado es seguir bajando impuestos". Inmediatamente, se dio cuenta de su error y aclaró: "Desde el sector público, perdón". Acto seguido, pidió "seguir bajando regulaciones, bajar el impuesto inflacionario y mejorar la logística".

Caputo reconoció que "hay escepticismo en la gente"

Por otro lado, Caputo admitió que "es cierto que, en función de lo que vivimos en el pasado, hay escepticismo en la gente y el empresariado", y reconoció que "hay gente a la que le cuesta acomodarse".

En ese marco, agregó que "no está todo bien, obviamente, pero vamos bien". "Estábamos en el precipicio e íbamos camino al infierno", señaló, y añadió, como dijo en ocasiones anteriores, que "lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó".

Al respecto, Caputo subrayó: “Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba (de noviembre de 2023) y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado”. Aunque reconoció que "subieron tarifas de electricidad, gas y combustibles" por encima de la inflación, señaló que "la mayoría de la gente que necesita el subsidio hoy lo tiene".

"Hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro, pasando por alto que la suba real en la recaudación, la primera en nueve meses, se debió básicamente a la liquidación estacional del impuesto a las Ganancias, mientras que la suba en la recaudación del IVA siguió cayendo en términos reales.