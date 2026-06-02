Ancelotti cree que Brasil está en condiciones de enfrentarse a principales selecciones en el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, atiende a los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey, EEUU, para asistir al Mundial.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo el martes ‌a la llegada ‌de la delegación a Estados Unidos, que su escuadra llega al Mundial en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los otros grandes equipos que participarán ​en el ⁠torneo.

A pesar de ser el ‌país más laureado, con ⁠cinco títulos en total, ⁠Brasil ha atravesado un ciclo complicado, con cambios de entrenadores y en ⁠la dirección de la ​Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Otras ‌selecciones, como España, Francia ‌y Portugal, se encuentran en ⁠mejor momento, pero el italiano no cree en el favoritismo.

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"Este Mundial no tiene un favorito. (Hay) ​equipos muy ‌fuertes", dijo a la prensa. "Brasil va a competir con todos los demás equipos (en igualdad de condiciones)".

La selección aterrizó en ⁠Estados Unidos en la mañana del martes tras casi 10 horas de viaje y por la tarde realizará su primer entrenamiento. Brasil disputará el sábado un partido amistoso frente ‌a Egipto, su último compromiso antes del debut en el Mundial frente a Marruecos, el 13 de junio.

Brasil integra el Grupo C, que ‌también cuenta con las selecciones de Haití y Escocia.

La selección brasileña goleó ‌el domingo ⁠a Panamá por 6-2 en el estadio Maracaná, en ​Río de Janeiro.

Con información de Reuters