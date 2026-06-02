España se consolida como el principal destino europeo para invertir en hoteles

España volvió a posicionarse como el destino más atractivo de Europa para la inversión hotelera por tercer año consecutivo, según un relevamiento de la consultora inmobiliaria CBRE. El país se ubicó por delante de Italia, Reino Unido y Portugal gracias al dinamismo de la actividad turística y a la rentabilidad que sigue mostrando el sector. El estudio, elaborado a partir de una encuesta a inversores internacionales, señala que la fortaleza de la demanda turística y los sólidos resultados operativos de los hoteles continúan impulsando el interés del capital extranjero, incluso en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica derivada de los conflictos internacionales.

Dentro del ranking de ciudades más atractivas para invertir, Barcelona aparece en el primer puesto junto con Londres, mientras que Madrid ocupa el tercer lugar a nivel europeo. Según CBRE, la capital catalana combina una fuerte demanda turística y corporativa con una oferta limitada de nuevos alojamientos, debido a las restricciones sobre el crecimiento de las plazas turísticas y los nuevos desarrollos hoteleros. Ese escenario favorece la rentabilidad de los activos ya existentes y aumenta el interés de los inversores. Madrid, por su parte, mantiene su atractivo por el crecimiento sostenido del turismo internacional y de negocios, consolidándose como uno de los principales mercados hoteleros del continente.

El informe también destaca el buen desempeño de Portugal, con Lisboa ubicada en el sexto puesto entre las ciudades europeas más valoradas por los inversores. Para la consultora, el mercado ibérico en su conjunto se ha convertido en uno de los principales focos de atracción para el capital internacional vinculado al turismo.

La inversión hotelera en la Península Ibérica alcanzó cerca de 1.000 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, un 44% más que en el mismo período del año anterior. Esa cifra representó el 21% de toda la inversión hotelera registrada en Europa durante los primeros tres meses del año. En cuanto a los segmentos preferidos por los inversores, los hoteles de lujo continúan liderando ampliamente las preferencias y concentran el 53% del interés del mercado. Además, los activos ubicados en grandes ciudades y destinos turísticos consolidados son los que generan mayor demanda.

A nivel europeo, el optimismo del sector sigue siendo elevado. Más del 90% de los inversores prevé mantener o incrementar sus inversiones hoteleras durante 2026. En particular, un 31% anticipa aumentos significativos en la asignación de capital, frente al 26% que manifestaba esa intención un año atrás.

Sin embargo, el informe advierte que persisten algunos factores de preocupación. Entre ellos sobresalen el aumento de los costos operativos, las inversiones necesarias para reformas y modernización de establecimientos y la incertidumbre geopolítica global. En contraste, las condiciones de financiamiento dejaron de aparecer entre las principales inquietudes de los inversores, una señal que refleja una mayor estabilidad en los mercados de deuda y crédito.

Con información de EuropaPress.