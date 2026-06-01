La Selección Argentina ya está completa en Kansas: el día a día rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina se alista rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina está completa por primera vez en la concentración en Kansas City, Estados Unidos, luego de que se hayan sumado el capitán Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul al predio. El centro de entrenamiento, que queda a unos 20 minutos en micro desde el hotel, será el escenario de las prácticas más intensas que se vienen a partir del martes 2 de junio, con la mira puesta en el gran desafío de defender el título en el Mundial 2026.

Como Kansas tiene dos horas menos que Argentina, recién por la noche nacional del lunes 1° de junio habrá novedades acerca de los ensayos. Mientras tanto, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni planifica tanto los amistosos previos como el debut en la Copa del Mundo, que será recién el martes 16.

La Selección Argentina se alista rumbo al Mundial 2026.

Con diez jugadores "tocados" que no están a pleno físico, el staff de la "Albiceleste" trabaja para que los 26 futbolistas de la lista lleguen en óptimas condiciones al estreno frente a Argelia. Sin embargo, en la intimidad del combinado nacional no se descarta "cortar" a alguno de la nómina definitiva para reemplazarlo por otro antes de que se venza el plazo final permitido por la FIFA, que es el lunes a las 22 de Argentina, es decir 24 horas antes del primer partido de la fase de grupos.

El itinerario de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026