La Selección Argentina ya está completa en Kansas: el día a día rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina está completa por primera vez en la concentración en Kansas City, Estados Unidos, luego de que se hayan sumado el capitán Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul al predio. El centro de entrenamiento, que queda a unos 20 minutos en micro desde el hotel, será el escenario de las prácticas más intensas que se vienen a partir del martes 2 de junio, con la mira puesta en el gran desafío de defender el título en el Mundial 2026.
Como Kansas tiene dos horas menos que Argentina, recién por la noche nacional del lunes 1° de junio habrá novedades acerca de los ensayos. Mientras tanto, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni planifica tanto los amistosos previos como el debut en la Copa del Mundo, que será recién el martes 16.
Con diez jugadores "tocados" que no están a pleno físico, el staff de la "Albiceleste" trabaja para que los 26 futbolistas de la lista lleguen en óptimas condiciones al estreno frente a Argelia. Sin embargo, en la intimidad del combinado nacional no se descarta "cortar" a alguno de la nómina definitiva para reemplazarlo por otro antes de que se venza el plazo final permitido por la FIFA, que es el lunes a las 22 de Argentina, es decir 24 horas antes del primer partido de la fase de grupos.
El itinerario de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026
- Entrenamientos cada vez más intensos en el predio de Kansas el lunes 1 de junio, el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4.
- El viernes 5, viaje a Texas de casi 800 kilómetros para el amistoso contra Honduras en el College Station. El encuentro será el sábado 6 a las 21 de Argentina.
- Regreso a Kansas para la práctica del domingo 7, que apenas será regenerativa para los que hayan jugado más de 60 minutos. En cambio, los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos futbolistas que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano.
- El lunes 8, viaje a Alabama (1100 km.) para el amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 21.30 de Argentina.
- Vuelta a Kansas el mismo martes 9 por la noche, tras el partido.
- Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.