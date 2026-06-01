Suecia busca la redención tras aprovechar una oportunidad de oro para clasificar al Mundial

FOTO ARCHIVO: Copa del Mundo de la FIFA - Clasificación UEFA - Final - Suecia - Polonia

Tras una desastrosa fase de clasificación en la que terminó última de su grupo antes de conseguir una oportunidad de ‌oro gracias a su ‌actuación en la Liga de Naciones, Suecia viaja al Mundial con el objetivo de demostrar que los comentarios que dicen que ya no es una nación futbolística son muy exagerados.

Suecia, que llegó a cuartos de final en el Mundial de 2018, no clasificó a Qatar hace cuatro años y volvió a estar al borde del desastre de ​cara al torneo que ⁠comienza en pocos días y se jugará en México, Estados ‌Unidos y Canadá.

El inglés Graham Potter acudió al rescate ⁠en octubre de 2025, sustituyendo al destituido ⁠entrenador danés Jon Dahl Tomasson y guiando al equipo a victorias en los playoffs de la UEFA contra Ucrania y Polonia.

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Su recompensa fue ⁠un puesto en el Grupo F junto a Túnez, Países ​Bajos y Japón, y los aficionados han pasado ‌de la desesperanza del mandato de ‌Tomasson a recordar al equipo que quedó tercero en el Mundial ⁠de 1994 y a soñar con que la hazaña se repita.

"Sabemos que no es fácil ganar partidos en el fútbol internacional, pero al mismo tiempo, hay que creer que se puede ganar cualquier ​partido", declaró ‌Potter a Reuters tras seleccionar a su plantilla de 26 jugadores para el torneo.

"Se trata de encontrar ese equilibrio, de tener esa humildad y esa fe, y dentro de eso, hay cosas que debes hacer para ganar el partido".

La clave ⁠del éxito de Potter ha sido adoptar un enfoque de un partido a la vez, simplificando al mismo tiempo los mensajes que se comunican a los jugadores.

Dejan Kulusevski, del Tottenham Hotspur, se perderá el torneo por lesión, por lo que gran parte de la responsabilidad ofensiva probablemente recaerá sobre los hombros de los delanteros Viktor Gyokeres y Alexander Isak, y del ‌creador de juego en el centro del campo Lucas Bergvall.

Con su partido inaugural contra Túnez en México el 14 de junio, seguido de un viaje al otro lado de la frontera, a Texas, para enfrentarse a Países Bajos y Japón, un buen comienzo será clave para los ‌suecos si desean avanzar a la fase eliminatoria.

Tras haber estado al mando solo durante un puñado de partidos, Potter es muy consciente del poco tiempo ‌que ha tenido ⁠para trabajar con sus jugadores, que se enfrentan al que posiblemente sea el mayor desafío de su carrera como ​entrenador.

"¿Estamos unidos como equipo y, además, ayudamos a cada individuo a mostrar su mejor potencial? Creo que, si logramos eso, tendremos posibilidades de éxito", dijo Potter.

Con información de Reuters