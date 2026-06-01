Japón busca dar salto de calidad en el Mundial tras algunas victorias de gran repercusión

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso internacional - Japón - Islandia

​La selección de Japón llega a su octavo Mundial consecutivo tras varias victorias de gran repercusión, y con ‌el entrenador Hajime Moriyasu ‌optimista sobre sus posibilidades de alcanzar las fases finales del torneo.

Los cuatro veces campeones de Asia consiguieron triunfos en amistosos contra Brasil e Inglaterra durante los últimos ocho meses, pero en sus cuatro participaciones en las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo no han logrado ganar, quedando eliminados ​en octavos de ⁠final en todas las ocasiones.

Las derrotas ante Turquía en 2002, ‌Paraguay en 2010, Bélgica en 2018 y ⁠Croacia hace cuatro años dejan a ⁠Moriyasu y a su equipo con un obstáculo psicológico que superar en las próximas semanas.

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No obstante, el entrenador confía en que ⁠sus jugadores tienen la ética de trabajo y la ​humildad necesarias para mantener la calma en ‌la búsqueda de un resultado ‌histórico para el país.

"Los jugadores han demostrado constantemente un ⁠fuerte deseo de superarse a sí mismos", dijo Moriyasu, quien dirigirá a Japón en su segundo Mundial consecutivo.

"Incluso cuando vencimos a rivales a los que nunca habíamos derrotado antes, ​como Brasil ‌el año pasado o Inglaterra en marzo, el equipo estaba contento, por supuesto, pero inmediatamente cambió de enfoque (...) Percibo alegría, pero también una conciencia serena y firme de que existe otro objetivo más allá de ⁠eso".

Moriyasu buscará consolidar el desempeño del equipo en 2022, cuando Japón logró victorias sobre España y Alemania para liderar su grupo, a pesar de una sorprendente derrota 1-0 ante Costa Rica.

La derrota ante Croacia se produjo en la tanda de penales y puso fin a una campaña que prometía mucho.

Pero con la base ‌del plantel de hace cuatro años aún presente, Moriyasu cree que el equipo puede aprovechar sus actuaciones previas, comenzando con los partidos contra Países Bajos, Túnez y Suecia en el Grupo F de la fase de grupos.

"Los jugadores, sobre todo ahora ‌que muchos juegan en Europa, me enseñan muchas cosas", dijo Moriyasu. "Aprendo de ellos cómo se les utiliza tácticamente en sus clubes, qué ‌roles se les ⁠asignan y qué les enseñan los entrenadores".

"En ese sentido, he aprendido mucho de los jugadores sobre ​los estándares globales. Más que nada, los jugadores están llenos de ambición: quieren superar sus límites y llegar lo más lejos posible".

Con información de Reuters