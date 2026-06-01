De Jong busca estar en plena forma para aportar una dimensión extra a Países Bajos en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo G - Holanda - Lituania

​Para la selección de Países Bajos, prescindir de su centrocampista estrella Frenkie de Jong se ha convertido en algo habitual en los ‌últimos dos años, pero siempre ‌es un equipo mejor cuando el jugador del Barcelona aparece en la alineación.

De Jong, de 29 años, ha lidiado con una sucesión de pequeñas lesiones, en particular una molestia de tobillo que le impidió participar en la Eurocopa 2024 y, más recientemente, un desgarro en el tendón de la corva que le hizo perderse los partidos internacionales en marzo.

Su cuenta ​de 64 partidos ⁠internacionales podría haber sido mucho mayor de no ser por los contratiempos, ‌y los neerlandeses esperan con impaciencia a un De ⁠Jong en plena forma para la Copa ⁠del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos que comienza en pocos días.

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Es el motor del equipo, marcando el ritmo del juego y dirigiendo el ⁠flujo y la dirección desde su posición defensiva en el ​corazón del mediocampo. Sus pases precisos añaden una dimensión ‌extra al poder ofensivo de Países ‌Bajos.

No fue de extrañar que, cuando se perdió algunos partidos con ⁠el Barcelona el mes pasado, en los que revalidaron el título de La Liga, volviera a aumentar la preocupación por su disponibilidad, aunque el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, actuó con rapidez para calmar ​cualquier inquietud.

"No estamos ‌preocupados, aunque hubiera sido mejor que hubiera jugado", dijo Koeman.

De Jong ha participado en dos grandes torneos, pero perderse la Eurocopa 2024 en Alemania supuso un duro golpe. Su lesión de tobillo lo mantuvo alejado de las canchas durante casi medio ⁠año.

"Para alguien como yo, eso es una eternidad. Fue el período más difícil de mi vida", recordó.

"Me perdí algunos partidos con el Ajax en 2018, cuando Ronald Koeman estaba a punto de convocarme para la selección. De hecho, él estaba presente en el entrenamiento cuando sucedió (...) Intenté bloquear un balón, caí mal y me rompí los ligamentos del otro tobillo. Pero eso no fue ‌nada comparado con esto", señaló.

De Jong regresó para ayudar a Países Bajos a clasificarse para el Mundial y el mes pasado se convirtió en el jugador neerlandés con más apariciones con el Barça (293), lo que demostró su valía para el club, que ha tenido una larga sucesión de grandes figuras, desde ‌Johan Cruyff y Johan Neeskens hasta Patrick Kluivert y el propio Koeman.

Este Mundial representa una oportunidad para que De Jong se labre un lugar entre los ‌futbolistas más destacados ⁠de su país.

"Ahora tengo aún más ganas de estar ahí y de sacar el máximo provecho. Desde mi etapa con ​la selección, creo que ahora tenemos la plantilla con mayor potencial. Pero también tenemos que asegurarnos de convertirnos en el mejor equipo", declaró el centrocampista a The Guardian.

Con información de Reuters