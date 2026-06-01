Costa de Marfil apuesta por su talento ofensivo en su regreso a la Copa del Mundo

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Clasificación CAF - Grupo F - Costa de Marfil - Kenia

​Costa de Marfil llevará al Mundial un equipo repleto de talento ofensivo, y espera causar un gran ‌impacto en su primera ‌participación en el torneo desde 2014.

El entrenador Emerse Fae ha insistido en que su equipo tiene el potencial para triunfar en el torneo que comienza en pocos días y se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

"Mi objetivo es llegar lejos en esta competición. No vamos ​a Estados Unidos ⁠de vacaciones", dijo Fae. "Creo que Costa de Marfil tiene ‌el potencial para lograr algo excepcional. ¿Por qué ⁠no aspirar a la final?".

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Puede que ⁠esa sea una idea un tanto ambiciosa, pero pocos equipos querrán enfrentarse a los marfileños, que se medirán a Curazao, ⁠Ecuador y Alemania en la fase de grupos.

Costa ​de Marfil ha ganado dos títulos de ‌la Copa Africana de Naciones ‌desde su participación en el Mundial de Brasil, que ⁠marcó el final de una generación dorada de jugadores que incluía a Didier Drogba, Gervinho y los hermanos Kolo y Yaya Touré.

Aunque el perfil de los jugadores ​no es ‌el mismo ahora, la plantilla cuenta con mucho talento, especialmente el joven atacante Yan Diomande, además de Simon Adingra y Amad Diallo del Manchester United.

Fae ha convencido a los exinternacionales sub-21 franceses ⁠Ange-Yoan Bonny y Elye Wahi, para que cambien de selección, y el regreso del atacante Nicolas Pepe aumenta la competencia en la delantera.

El defensa Ousmane Diomande es también un pilar fundamental, y un centro del campo trabajador, liderado por el capitán Frank Kessie e Ibrahim Sangaré, contribuye al equilibrio del equipo.

Los marfileños demostraron ‌una gran fortaleza hace dos años cuando ganaron el título africano en casa, después de haber estado a punto de ser eliminados en la primera ronda y de haber cambiado de entrenador a mitad del torneo.

Fue entonces cuando Fae ‌tomó las riendas del equipo, al ser ascendido desde entrenador asistente para ser DT principal por primera vez en su carrera. ‌Unos 30 meses ⁠después, no solo es campeón continental, sino que además se dirige a la Copa del ​Mundo, en la que participó en 2006.

"Nuestra mentalidad es demostrar que podemos hacer historia en un Mundial", dijo Fae.

(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond)