La Selección de Sudáfrica, apodada cariñosamente por su pueblo como "Bafana Bafana" (Los Muchachos), posee una historia de enorme significado social, orgullo y alegría popular en el plano internacional. Tras su readmisión en el ámbito de la FIFA a comienzos de la década de 1990, el fútbol se transformó en un auténtico factor de unidad y celebración nacional.

A lo largo de sus apariciones en el certamen ecuménico, el combinado sudafricano ha sabido plasmar una identidad de juego sumamente alegre, caracterizada por la buena técnica corta y un despliegue físico coordinado. Su trayectoria mundialista cuenta con el hito imborrable de haber albergado la primera e histórica cita máxima celebrada en tierras africanas.

Francia 1998 Su debut absoluto en el torneo se saldó con una eliminación en primera fase, logrando cosechar dos meritorios empates ante Dinamarca y Arabia Saudita.

Corea-Japón 2002 Estuvieron a un solo gol de clasificar a los octavos de final, quedando fuera en fase de grupos de forma ajustada tras vencer a Eslovenia y empatar con Paraguay.

Sudáfrica 2010 Hicieron historia como anfitriones y, aunque no lograron superar la primera ronda por diferencia de gol, regalaron un triunfo memorable por 2-1 ante la selección de Francia.

Así juega Hugo Broos

El experimentado director técnico belga ha impuesto en el combinado sudafricano un libreto táctico sumamente pragmático, ordenado y con un fuerte énfasis en la disciplina defensiva. Su esquema de cabecera se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1, buscando siempre consolidar un bloque corto que no deje fisuras entrelíneas.

Bajo la rigurosa conducción de Broos, los Bafana Bafana se destacan por esperar al rival de manera paciente en campo propio, cerrando los pasillos centrales para forzar el error en la gestación. Las transiciones rápidas de defensa a ataque mediante sociedades cortas por las bandas constituyen las bases principales de su libreto.

El entrenador ha apostado de gran manera por consolidar la base de futbolistas que militan en el exitoso Mamelodi Sundowns de la liga local, aportando un entendimiento posicional inmediato. Esta cohesión interna le otorga al seleccionado una fluidez envidiable, transformándolo en un bloque muy corto, elástico para replegarse y punzante de contra.

Con Ronwen Williams como figura, así juega Sudáfrica

El extraordinario, experimentado y talentoso arquero del Mamelodi Sundowns se consagra como el gran capitán, el eje estratégico y el líder absoluto de la selección. Williams, nominado a los máximos galardones globales por sus actuaciones internacionales, aporta una seguridad asombrosa bajo los tres palos y una notable intuición para tapar penales.

Cuando el bloque defensivo se apoya en la voz de mando y la solvencia de su arquero figura, el equipo gana una enorme tranquilidad para manejar los pasajes de mayor presión. Su tremenda capacidad para salir jugando con los pies con total precisión desactiva la presión alta de los rivales y permite iniciar los ataques desde el fondo.

El andamiaje diseñado por Hugo Broos encuentra en Williams al líder espiritual idóneo para contagiar la concentración y el esfuerzo solidario dentro del terreno de juego. Su enorme ascendencia dentro del vestuario y su vigencia internacional les brindan a los defensores la confianza necesaria para plantarse con firmeza ante cualquier rival.

Resultados en los Mundiales

1998: 24° Lugar (Fase de grupos)

2002: 17° Lugar (Fase de grupos)

2010: 20° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial