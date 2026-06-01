Así juega Republica del Congo, una de las últimas clasificadas al Mundial 2026

La Selección de la República Democrática del Congo, apodada históricamente como los "Leopardos", posee una huella sumamente singular y pionera en los libros del fútbol africano. A pesar de haber atravesado largos períodos de inestabilidad y reestructuraciones institucionales que los alejaron de los primeros planos mundiales, la pasión por el fútbol en su territorio se mantiene como un pilar social inquebrantable.

El combinado centroafricano se destaca por la generación constante de planteles con un despliegue físico exuberante, potencia en los duelos individuales y una velocidad natural sumamente desequilibrante en ofensiva. Su regreso a la máxima cita representa la culminación de un proceso serio orientado a recuperar el respeto internacional y la mística de sus grandes leyendas.

Alemania 1974 Participaron bajo el nombre de Zaire, convirtiéndose en el primer país del África subsahariana en clasificar a un Mundial, despidiéndose en primera fase tras sufrir tres derrotas consecutivas.

Así juega República Democrática del Congo

El director técnico francés ha dotado al combinado congoleño de un orden estructural sumamente moderno, equilibrado y con un fuerte énfasis en la solidaridad colectiva. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre un dinámico 4-2-3-1, priorizando el cerrojo en la zona media y el control de los pasillos interiores.

Bajo la rigurosa conducción de Desabre, los Leopardos se caracterizan por replegarse con enorme disciplina en un bloque medio-bajo, achicando espacios para forzar el error en la gestación del adversario. La salida rápida de contragolpe y la explotación de los duelos individuales por las bandas constituyen las bases principales de su libreto estratégico.

La madurez competitiva de la gran mayoría de sus futbolistas, asentados en el exigente fútbol europeo, le otorga al cuerpo técnico un plantel con un ritmo de juego intenso y gran rigor posicional. Esta comunión transforma al equipo en un bloque sumamente corto, rocoso en su propia área y muy peligroso en las transiciones rápidas.

Con Chancel Mbemba como figura, así juega República Democrática del Congo

El experimentado, potente y aguerrido marcador central del Olympique de Marsella se consagra como el gran capitán, el eje estratégico y el líder absoluto de la selección. Mbemba es el encargado exclusivo de ordenar la última línea defensiva, aportando una cuota de jerarquía internacional invaluable y una solidez extrema en los duelos aéreos.

Cuando el bloque defensivo se apoya en la voz de mando de su principal referente, el equipo gana una enorme seguridad para repeler los ataques rivales y manejar la presión del partido. Su tremenda capacidad para salir jugando con criterio desde el fondo y su fortaleza física le brindan al planteo una solidez defensiva inigualable.

El andamiaje diseñado por Sébastien Desabre se potencia notablemente con el liderazgo espiritual de Mbemba para contagiar el característico temperamento de la plantilla. Su valiosa experiencia en la élite absoluta de Europa les brinda a sus compañeros en la mitad de la cancha la total libertad para soltarse al ataque con total confianza.

Resultados en los Mundiales

1974: 24° Lugar (Fase de grupos - como Zaire)

Fixture en este Mundial