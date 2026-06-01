Llega Cultura Profética a la Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires y Córdoba

Cultura Profética se presenta en Argentina.

La famosa banda puertorriqueña Cultura Profética, anunció su esperado regreso a la Argentina, para dos conciertos que prometen vibrar alto y reconectar con su gente como solo ellos saben hacerlo. Tras el éxito de su última presentación en la ciudad de Buenos Aires en el 2024, el grupo vuelve para reencontrarse con su público en un show donde no faltarán sus clásicos y las canciones más recientes de su repertorio.

“Argentina siempre ha sido un país que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, y estamos felices de regresar para compartir con nuestra familia extendida y cantar nuestros clásicos y nuestra nueva propuesta y disfrutar de una noche inolvidable”, expresó Willy Rodríguez, Cultura Profética, en la previa a lo que serán sus presentaciones en Córdoba y Buenos Aires.

Cuándo toca Cultura Profética en Argentina y por dónde comprar entradas

El primer encuentro será el 18 de septiembre en el Movistar Arena y las entradas se pueden adquirir por www.movistararena.com.ar.

El segundo show será el 19 de septiembre en el Quality Espacio en Córdoba. Los boletos se pueden adquirir por www.qualitycenter.com.

Precios de entradas para Cultura Profética

En Ciudad de Buenos Aires:

Campo delantero: desde $110.000

Platea baja: desde $125.000

Platea alta: desde $70.000

En Córdoba:

Campo de pie: $120.000

Verde: $150.000

Celeste: $140.000

Violeta: 130.000

Marrón: $130.000

Tribuna Gris: $90.000

Historia de Cultura Profética

Cultura Profética es una de las bandas alternativas en español más influyentes. Fundada en 1996 en San Juan, Puerto Rico, la agrupación se ha destacado por su sonido auténtico, letras conscientes y una evolución musical que combina reggae roots, jazz, bossa nova y elementos del rock. esde sus inicios, se inspiraron en el reggae jamaicano, especialmente en figuras como Bob Marley, desarrollando a la vez una identidad caribeña propia.

La banda dará conciertos en Buenos Aires y Córdoba.

Su álbum debut, Canción de Alerta (1998), fue grabado en Jamaica y marcó el comienzo de una carrera enfocada en mensajes sociales, políticos y espirituales. El gran salto de popularidad llegó con M.O.T.A., un disco que los posicionó internacionalmente gracias a canciones como “La Complicidad” y “Saca, Prende y Sorprende”. En 2020, la banda ganó el premio Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa y también recibió su primera nominación al GRAMMY por su producción Sobrevolando.

Cultura ha colaborado con artistas de renombre como John Legend, Rawayana, Vicente García, Greeicy, Flor de Toloache, Vicentico (Los fabulosos Cadillacs, Calle 13 y muchos más). La banda ha lanzado seis producciones discográficas mientras se prepara para lanzar su séptimo álbum a mediados de 2026. Todo un contexto que hace de esta banda una propuesta imposible de perder.