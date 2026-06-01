Hoy aumenta el transporte público: las nuevas tarifas de colectivos y subtes

Las tarifas del transporte público volvieron a aumentar desde este lunes 1° de junio de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nuevos incrementos que impactan tanto en colectivos como en subtes. La actualización tarifaria se aplica sobre las líneas de jurisdicción porteña, bonaerense y nacional, con aumentos que va desde el 4,6% y el 4,8%. Estos incrementos siguiendo el esquema de ajuste mensual atado a la inflación más un adicional del 2%.

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Con esta nueva suba, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires supera los $1.000, mientras que el subte en la Ciudad de Buenos Aires pasa a costar más de $1.550 por viaje.

Cuánto cuesta ahora el colectivo en Provincia de Buenos Aires

Las líneas bonaerenses tienen un incremento del 4,8% desde este mes. Los nuevos valores para usuarios con SUBE registrada son los siguientes:

Boleto mínimo (0 a 3 km): de $968,57 a $1.015,06

Tramo de 3 a 6 km: de $1.089,64 a $1.141,94

Tramo de 6 a 12 km: $1.268,80

Viajes de 12 a 27 km: $1.522,59

Más de 27 km: $1.790,06

La actualización se aplica sobre las líneas provinciales que circulan dentro del AMBA y forma parte del esquema de indexación mensual definido por el gobierno bonaerense.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

En las 31 líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será del 4,6%. Con SUBE registrada, las nuevas tarifas quedan de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $788,41

Entre 3 y 6 km: $876,05

Entre 6 y 12 km: $943,53

Entre 12 y 27 km: $1.011,07

Las líneas alcanzadas por esta actualización son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

También aumenta el subte en junio

El incremento de tarifas también impacta sobre la red de subterráneos porteña. Desde este lunes 1° de junio, el pasaje pasa de $1.490 a $1.558,54, siguiendo el mismo mecanismo de actualización mensual aplicado al resto del transporte público de la Ciudad. De esta manera, el subte vuelve a ubicarse como uno de los medios de transporte con mayor incremento acumulado en lo que va del año.

Qué pasa con las líneas nacionales

Además de los aumentos en Provincia y Ciudad, el Gobierno nacional aplica un esquema escalonado para las 104 líneas bajo jurisdicción nacional. En una primera etapa, el boleto mínimo sube 2% y llegará a $714. Luego, el 15 de junio, volverá a incrementarse otro 2%, alcanzando los $728,28.

Las tarifas ya subieron por encima de la inflación

En lo que va de 2026, las tarifas del transporte automotor acumulan fuertes incrementos.

Según los datos oficiales:

En Provincia de Buenos Aires, los boletos ya subieron 54,16% en el año.

En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento acumulado alcanza el 32,83%

Ambos porcentajes se ubican por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que según el INDEC fue de 12,3%.

Solo durante mayo, las subas habían sido de:

11,16% en Provincia.

5,4% en CABA.

Cómo se calcula el aumento del transporte

El esquema de actualización tarifaria toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC y le suma un adicional del 2%. En abril, la inflación nacional fue de 2,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 2,8%. Ese mecanismo de indexación automática es el que explica los nuevos incrementos que comenzarán a regir desde junio sobre colectivos y subtes en el AMBA.