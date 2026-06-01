Estrenos de Prime Video en mayo 2026: las mejores series y películas que llegan

Prime Video: un catálogo con nuevos títulos en junio. (Crédito de foto: Amazon)

Con la llegada del invierno, las plataformas comienzan a desplegar su artillería pesada para asegurar el entretenimiento de sus suscriptores. Prime Video ha revelado sus cartas para este próximo mes de junio de 2026, presentando una equilibrada oferta que combina el regreso de comedias consagradas, esperados dramas románticos basados en éxitos literarios y largometrajes que impactaron con fuerza en la gran pantalla.

"Por encima de tu cadáver", estreno 10 de junio. (Crédito de foto: XYZ Films)

Estrenos destacados en Prime Video

Dentro del nutrido catálogo de lanzamientos, tres producciones brillan con luz propia. En primer lugar se encuentra Atasco, la aclamada comedia coral de origen español creada por Rodrigo Sopeña, que estrena su cuarta temporada. La ficción mantiene su divertida y caótica premisa: un descomunal embotellamiento de tráfico sirve como escenario para entrelazar historias independientes llenas de humor absurdo, parejas al límite, emergencias imprevistas e invitados desesperados por llegar a una boda imposible.

Por otro lado, los amantes del romance juvenil recibirán con entusiasmo Todos nuestros años, una conmovedora serie basada en la célebre novela de Carley Fortune. La trama explora los complejos lazos entre dos amigos de la infancia que deben lidiar con una eterna e inevitable pregunta: si el primer amor de la vida está verdaderamente destinado a convertirse en el alma gemela.

Finalmente, el apartado cinematográfico fuerte lo encabeza Sound of Freedom (Sonido de libertad), el impactante thriller de acción basado en hechos reales que aborda la lucha contra la trata de personas y que llega a la plataforma tras su paso por las salas de cine.

Lista completa de estrenos en Prime Video

La lista de estrenos trae muchos más títulos que compartimos completo y en orden cronológico para saber cuándo estarán disponibles. Acá los títulos que desembarcarán en la plataforma a lo largo del mes:

1 de junio: Hansel y Gretel: Cazadores de brujas (película)

1 de junio: Una rubia muy legal (película)

2 de junio: Sound of Freedom (película)

3 de junio: The Legend of Vox Machina - temporada 4 (serie)

3 de junio: Clarkson's Farm - temporada 5 (serie)

5 de junio: La asistenta (película)

6 de junio: La casa de la playa (película)

6 de junio: Yaz Evi (película)

10 de junio: Por encima de tu cadáver (película)