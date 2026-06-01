A 11 años de Ni Una Menos, Formosa marchará por Xiomara Portillo con fuertes críticas al Gobierno nacional

A 11 años del surgimiento del movimiento nacional Ni Una Menos, organizaciones feministas y diversidades volverán a movilizarse. En este caso, la provincia de Formosa combinará reclamos por violencia de género, críticas al Gobierno nacional y pedidos de justicia por Xiomara Portillo. La convocatoria será el miércoles 3 de junio, con el acto central que será frente al Reloj Histórico.

Las actividades comenzarán a las 15.30 en la plaza San Martín, donde se desarrollará una instancia colectiva de preparación de carteles y consignas. A las 16 horas será la concentración formal y media hora más tarde se llevará adelante el acto central.

La jornada incluirá expresiones artísticas, intervenciones callejeras y espacios abiertos para que familiares de víctimas, organizaciones y asistentes puedan tomar la palabra.

“El grito nació del hartazgo por nuestras muertas”

En diálogo con La Mañana, Soledad Yorg, integrante de la Colectiva Transfeminista Formosa, remarcó que la fecha ya ocupa un lugar central dentro de la agenda histórica de los movimientos feministas y de diversidades.

“Ese primer grito tuvo que ver con un hartazgo de nuestras muertas”, expresó la referente al recordar el origen de Ni Una Menos, surgido en 2015 tras una serie de femicidios que generaron conmoción social en todo el país.

Según explicó, la movilización de este año no se limitará exclusivamente a las problemáticas de género. La organización también prevé incorporar reclamos vinculados con la situación económica y social que atraviesa el país. “Entendemos que las mujeres y las diversidades formamos parte de un sector profundamente agredido por el Gobierno nacional, pero también creemos que toda la sociedad atraviesa un momento de mucha agresión y crueldad”, sostuvo Yorg.

El pedido de justicia por Xiomara Portillo

Uno de los ejes centrales de la movilización será el reclamo de justicia por Xiomara Portillo. Desde la organización adelantaron que las familias de víctimas de femicidios y transfemicidios tendrán prioridad para expresarse durante el acto frente al Reloj Histórico. “Xiomara siempre está presente en nuestras convocatorias”, señaló Yorg, quien además manifestó preocupación por el avance de la causa judicial.

El caso se inició el 24 de noviembre, cuando la Policía de Formosa difundió la búsqueda de Xiomara Portillo, reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves. Se activaron los protocolos para casos de desaparición de personas y se desplegaron operativos con intervención del Departamento Informaciones, la División Búsqueda de Personas y distintas comisarías, además de la colaboración de familiares y vecinos.

Días después, se halló un cuerpo en un descampado del Lote 106 del barrio Procrear. Tras las pericias correspondientes, se confirmó que se trataba de Xiomara. A partir de esa constatación, la causa pasó a investigarse como femicidio y se ampliaron las medidas de prueba.

En paralelo al avance de la investigación, el caso generó manifestaciones públicas y convocatorias en distintos puntos de la ciudad. La familia de la víctima hizo saber su desacuerdo con algunas de esas acciones. Maricel Acosta, hermana de Xiomara, afirmó que determinados sectores políticos intentaron utilizar el caso sin autorización de la familia y aclaró que las convocatorias que ellos resolvieron se limitaron a los días 3 y 4 de diciembre.

Acosta señaló que se presentó una denuncia contra una agrupación encabezada por Liliana González, en la que también se mencionó a la dirigente Gabriela Neme, por el uso del nombre de Xiomara en una movilización realizada en la Plaza San Martín. La familia sostuvo que esa actividad no había sido convocada por ellos y rechazó que el caso sea utilizado con fines políticos.