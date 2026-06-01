Indemnizaciones: el Gobierno reglamentó el nuevo fondo para despidos de la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei reglamentó un nuevo capítulo de la Reforma Laboral y este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados mediante cuentas individuales de empleadores. De esta manera, se redefinió cómo se financian y pagan las indemnizaciones.

El Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba la reglamentación del Título II de la Reforma Laboral Nº 27.802, creando el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo establece en nuevo mecanismo del pago de indemnizaciones a trabajadores registrados, mediante cuentas individuales de empleadores administradas por entidades habilitadas y supervisadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En palabras textuales del decreto: “Apruébase la Reglamentación del Título II - Fondo de Asistencia Laboral - de la Reforma Laboral Nº 27.802”* (Art. 1º)“. Asimismo, se establece que “las disposiciones… resultarán de aplicación para los empleadores que pertenezcan al sector privado, quedando únicamente excluidas… las relaciones laborales del Sector Público”* (Art. 2º). Cada empleador deberá abrir una Cuenta Individual, definida como patrimonio separado, independiente, inenajenable, inembargable y de afectación específica” (Art. 3º, b), en la cual se depositarán las contribuciones mensuales derivadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto también fija que la cobertura mínima deberá garantizar “la plena cobertura de las obligaciones indemnizatorias previstas… aún bajo escenarios adversos razonables del mercado de trabajo” (Art. 4º). Además, regula el procedimiento de pago de indemnizaciones, disponiendo que las entidades habilitadas deberán transferir los montos directamente a la cuenta bancaria del trabajador registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles (Art. 17).

Este nuevo sistema redefine la forma en que se financian y pagan las indemnizaciones. Cada empleador recibirá un identificador único (“ID FAL”), y en caso de incumplimiento la CNV podrá asignar de oficio un vehículo de inversión autorizado. La cobertura se limita a trabajadores registrados con al menos doce meses de antigüedad, mientras que las inversiones de los fondos deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina. Además, las comisiones de administración no podrán superar el 1% anual de los activos.

Nota en desarrollo.