¿Habrá segunda temporada de "Off Campus", la serie de Prime Video? Todo lo que se sabe

"Off Campus" se encarrila hacia una segunda temporada. (Crédito de foto: Prime Video)

La serie juvenil Off Campus conquistó el catálogo de Prime Video gracias a su adictiva mezcla de drama universitario, deportes y romance apasionado. La primera entrega sigue de cerca la historia de Hannah Wells, una decidida estudiante de música, y Garrett Graham, el carismático capitán del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad Briar.

Ambos se sumergen en una relación falsa y transaccional mediante un pacto de conveniencia: ella le ofrece tutorías académicas para salvar sus calificaciones y mantener su beca, mientras que él la ayuda a llamar la atención del chico que le gusta. Sin embargo, los planes fallan cuando su atracción física y complicidad transforman el trato en un romance real.

Una segunda temporada en la Universidad Briar

Ante el arrollador éxito de audiencia tras su estreno en mayo de 2026, Prime Video confirmó oficialmente la producción de la segunda temporada. La estructura de la serie mantendrá una dinámica antológica, lo que significa que el foco de atención cambiará de protagonistas para explorar nuevas dinámicas en el campus.

La trama de los próximos episodios pasará la antorcha a Allie Hayes, la expresiva mejor amiga de Hannah, y Dean Di Laurentis, el extrovertido rompecorazones y defensor estrella de los Hawks. Esta nueva entrega profundizará en una intensa tensión repleta de ingeniosos idas y vueltas, donde el persistente jugador buscará demostrar que es mucho más que el rey de los romances de una sola noche tras un inesperado y apasionado encuentro con Allie.

Allie Hayes y Dean Di Laurentis. (Crédito de foto: Prime Video)

De las estanterías a la pantalla chica: el origen de "Off Campus"

Esta producción audiovisual es una adaptación fiel del universo literario creado por la escritora Elle Kennedy. La serie de libros principal de Off Campus está compuesta por cinco entregas publicadas originalmente entre 2015 y 2021: The Deal (que inspiró la primera entrega), The Mistake, The Score, The Goal y la antología de historias de cierre titulada The Legacy.

El éxito global de la saga literaria impulsó la expansión de este universo con un spin-off titulado Briar U y la posterior serie Campus Diaries, sumando un total de nueve libros que expanden la vida de los atletas del campus. La autora detrás de este fenómeno de ventas es de origen canadiense, criada en los suburbios de Toronto, y se consolidó como un referente indiscutido de la literatura romántica contemporánea gracias a su habilidad para equilibrar el humor y los romances juveniles.