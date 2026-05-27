Lula alertó sobre uso de inteligencia artificial para difundir mentiras en las elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una dura advertencia sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política y aseguró que su país podría estar en una situación "mucho mejor" si los ciudadanos no fueran influenciados por campañas de desinformación basadas en inteligencia artificial (IA) durante los procesos electorales.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el norte del país, durante un acto de entrega de viviendas en Manaus, la capital del estado de Amazonas. El escenario elegido fue la presentación de nuevas unidades del programa "Minha Casa, Minha Vida" (Mi Casa, Mi Vida), una de las políticas asistenciales más importantes del gobierno brasileño, diseñada para facilitar el acceso a una vivienda propia a familias de bajos ingresos. Ante un público compuesto mayoritariamente por beneficiarios del plan, Lula aprovechó para señalar que los sectores más postergados de la población suelen ser sistemáticamente ignorados por gran parte de la clase política, motivo por el cual exigió a los votantes actuar con máxima responsabilidad de cara a los próximos comicios.

El eje central del discurso del jefe de Estado brasileño estuvo puesto en la manipulación de información. Si bien reconoció el valor de los avances tecnológicos, marcó un límite claro sobre su aplicación en la arena electoral. "Ahora inventaron algo llamado inteligencia artificial, que es muy buena para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología", destacó el presidente, pero aclaró de inmediato que, según su visión, "no sirve para las elecciones, porque puede contar muchas mentiras a través del teléfono celular".

Para Lula, la difusión sistemática de contenidos falsos no es un problema menor, sino un riesgo directo para la estabilidad democrática de la región. En ese sentido, hizo un llamado directo a la autorregulación de los ciudadanos y pidió elevar el nivel de alerta frente a los contenidos que se viralizan en las redes, argumentando que la sociedad no puede seguir creyendo en mentiras que se replican en las pantallas las 24 horas del día.

Esta postura crítica no es un hecho aislado en la agenda del líder del Partido de los Trabajadores (PT). En sus últimas apariciones públicas, el presidente brasileño viene manifestando una profunda preocupación por el perfeccionamiento de herramientas digitales que permiten clonar voces, manipular contenidos audiovisuales y generar imágenes falsas de candidatos con el único objetivo de distorsionar el debate político y volcar el resultado de las urnas.

Con información de Xinhua.