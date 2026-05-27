Falta de goles en la MLS no preocupa a capitán surcoreano Son de cara al Mundial

Partido amistoso internacional: Corea del Sur contra Costa de Marfil.

El ​capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, dijo que no le preocupa su ‌falta de goles ‌en esta temporada de la Major League Soccer (MLS) y cree que marcará en el Mundial si antepone los intereses del equipo a los suyos.

El delantero de 33 años todavía no marca para Los Angeles FC en ​lo que va ⁠de la temporada de la MLS.

"Mucha ‌gente está preocupada, pero yo solo ⁠me preocupo si no ⁠juego bien. No creo que ese sea el caso ahora", declaró Son a la agencia de ⁠noticias Yonhap tras incorporarse a la ​concentración de la selección de ‌Corea del Sur en su ‌base de Utah.

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"Físicamente me siento muy bien. ⁠Pero en otras entrevistas bromeé diciendo que probablemente estaba reservando goles para el Mundial".

Son ha marcado 54 goles en 142 ​partidos con ‌su selección, incluidos tres en sus tres anteriores participaciones en Mundiales.

Un gol más en el torneo de este año le convertiría en el máximo artillero ⁠de Corea del Sur en Mundiales, pero Son afirmó que no piensa en objetivos individuales.

"Si antepongo el equipo a todo lo demás y me preocupo primero por cómo puedo ayudar al equipo, los goles llegarán de forma natural", afirmó. "Así ‌es como he jugado toda mi carrera, y esa mentalidad no va a cambiar".

Los Guerreros Taegeuk, que participarán en su undécima edición consecutiva del Mundial, alcanzaron los octavos de final ‌hace cuatro años en Qatar antes de caer con Brasil.

Este año se enfrentarán a la coanfitriona México, ‌Sudáfrica y ⁠la República Checa en la fase de grupos, y comenzarán su ​andadura contra los checos en Guadalajara el 11 de junio por el Grupo A.

Con información de Reuters