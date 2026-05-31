Disturbios durante celebraciones por triunfo del PSG dejan doscientos heridos

Liga de Campeones de la UEFA: los aficionados del Paris Saint-Germain celebran la victoria en la Liga de Campeones de la UEFA.

Más de 200 personas resultaron heridas y una falleció en ‌París tras ‌la segunda victoria consecutiva del París Saint-Germain en la Liga de Campeones, informó el domingo el Ministerio del Interior, lo que reavivaba un acalorado debate en Francia ​sobre la ⁠violencia callejera.

Un día después de que ‌el PSG venció al ⁠Arsenal por penales ⁠en Budapest, consolidando su lugar en la cima del fútbol europeo, los aficionados ⁠se congregaron en el ​Campo de Marte, cerca ‌de la Torre Eiffel, ‌para aclamar a los jugadores ⁠que realizaban un desfile de la victoria el domingo por la tarde.

Pero, al igual que el ​año ‌pasado, las celebraciones se vieron parcialmente empañadas por graves actos de violencia callejera durante la noche posterior al partido, ⁠en los que 57 policías resultaron heridos en París y más de 400 personas fueron detenidas, solo algunas de ellas fuera de la capital, informaron las autoridades.

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Algunas fachadas de tiendas ‌en París fueron destrozadas, mientras que los alborotadores también incendiaron automóviles y puestos de bicicletas de alquiler, según la policía.

Hubo actos de vandalismo contra ‌edificios públicos en ciudades de provincia como Orleans, dijo el ministro del Interior, ‌Laurent Nunez.

Un ⁠joven falleció tras un accidente de motocicleta durante los ​disturbios, informó la fiscalía de París.

Con información de Reuters