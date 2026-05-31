Papelón de un rival de la Selección Argentina a 11 días del Mundial 2026

Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, da muchas ventas en defensa.

Jordania, el último rival de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, perdió categóricamente frente a Suiza por 4-1 en un amistoso de preparación. En el encuentro disputado en Kybunpark del mencionado país europeo, el dueño de casa fue muy superior de principio a fin, por lo que expuso los enormes problemas defensivos y la torpeza de los asiáticos a la hora de marcar en su propia área.

A los 27 minutos del primer tiempo, Breel Embolo abrió la cuenta de penal para los helvéticos. A los 32, Dan Ddoye estampó el 2-0 parcial y, antes del cierre de la mitad inicial, apareció Granit Xhaka para el 3-0, también desde los doce pasos. Sin embargo, el complemento fue mucho más parejo y, a los 6, Odeh Al-Fakhouri descontó para el 3-1. No obstante, a los 33 Christian Fassnacht abrochó el resultado definitivo.

Ahora, Jordania afrontará su último partido de preparación para el Mundial 2026 frente a Colombia el domingo 7 de junio desde las 20 horas de Argentina en San Diego, California, Estados Unidos. En la antesala a la Copa del Mundo, los jordanos aparecen como los adversarios más débiles para la Selección Argentina, a la que enfrentarán en la tercera y última fecha. Antes de ello, los asiáticos se medirán con Austria el domingo 17 de junio a la 1 AM de Argentina, y con Argelia el sábado 23 desde las 0.

Jordania, el último rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

Día y hora: Argentina enfrenta a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino).

TV y streaming: el encuentro se podrá ver por Telefe, TyC Sports y TV Pública (TV Abierta); TyC Sports Play, Disney+ y DSports.

¿Cómo llegó Jordania al Mundial 2026?

La Selección asiática consiguió una clasificación inédita y disputará por primera vez una Copa del Mundo, en un logro que desató celebraciones masivas en todo el país y consolidó el crecimiento que venía mostrando en los últimos años.

El gran responsable de este presente es el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 tras la salida de Hussein Ammouta y logró mantener el impulso de un equipo que ya había sorprendido con el subcampeonato en la Copa Asiática. Sellami, mundialista como futbolista con Marruecos en Francia 1998, apostó por un conjunto ordenado, intenso y veloz para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Dentro del plantel sobresale Mousa Al-Tamari, capitán y principal figura del equipo. El extremo del Rennes francés, apodado por algunos hinchas como “el Messi jordano”, representa el salto de calidad de una selección que combina disciplina táctica y velocidad en ataque. También aparece como promesa el delantero Ibrahim Sabra, de apenas 19 años.