Oficial: la lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Oficial: la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026, con el capitán Lionel Messi incluido. El astro rosarino de 38 años lidera la nómina definitiva para la máxima cita, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La "Albiceleste" iniciará la defensa del título en el Grupo J, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania. El director técnico tuvo que decidirse y dejar afuera a algunos históricos del combinado nacional, ya que cumplió con la premisa de que "jugarán los que mejor están". Ahora, será el turno de estar a la altura para intentar conseguir la cuarta Copa del Mundo de la historia del combinado nacional. Todo está listo para ir por más gloria en un Seleccionado que ya le dio cuatro trofeos en los últimos cinco años al país.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

La previa de la Selección Argentina para el Mundial y los amistosos

El vigente campeón comenzará su preparación oficial para la Copa del Mundo desde el lunes 1 de junio en Kansas City, Estados Unidos. Allí va a estar el plantel completo, probablemente junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el predio escogido.

Messi jugará su sexto y último Mundial con la Selección Argentina.

La gran mayoría de los jugadores llegarán desde el Viejo Continente la última semana de mayo a Buenos Aires, se entrenarán unos cuatro días en Ezeiza y después viajarán rumbo a Norteamérica. Por último, antes de la gran cita, habrá amistosos frente a Honduras el sábado 6 de junio en Kyle Field (Texas) y contra Islandia el martes 9 en Jordan-Hare Stadium (Alabama). Ambos cruces todavía tienen el horario a confirmar.