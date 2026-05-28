Si bien Argentina no es considerado un país "megadiverso" -de acuerdo a la lista realizada por la organización Conservation International- como Colombia, Brasil y México, posee una gran variedad paisajística y climática. Eso permite que cientos de especies vivan a lo largo de nuestro país como es el caso de la ballena azul. El cetáceo fue protagonista de un hecho histórico este fin de semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

La especie apareció por primera vez a corta distancia en una excursión turística en el Golfo San Jorge, algo realmente inusual porque se trata del animal más grande del planeta con muy poca presencia en áreas marítimas frecuentadas por seres humanos.

Por eso, la situación sorprendió a todos los presentes en el lugar. Tanto así que no pudieron evitar filmar un video del momento y, como no podía ser de otra manera, rápidamente se volvió viral.

De hecho, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió la secuencia -filmada por la pasajera Analía San Leandro- en sus cuentas oficiales destacando la diversidad ecológica que posee la provincia. "No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan", escribió el político.

En tanto, científicos del Proyecto Cetáceos GSJ la describen como una de las especies "más enigmáticas del mundo" y admitieron que lo ocurrido es un hecho histórico para la vida marítima de la Argentina. "Es la primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge", manifestaron desde la organización.

Cómo es la ballena azul: dónde vive y de qué se alimenta

La ballena azul puede medir hasta 30 metros de longitud y pesar unas 180 toneladas aproximadamente. Se cree que solo su lengua puede pesar lo mismo que un elefante. Por tal motivo, su alimentación también es abundante aunque no del todo variada. La ballena azul suele comer casi exclusivamente de unos pequeños crustáceos llamados "krill" y puede llegar a consumir casi 4 toneladas.

Esta especie que tiene una esperanza de vida longeva (vive de 80 a 100 años) habita en todos los océanos del mundo. Sin embargo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la ballena azul no tiene presencia en el mar de Ojotsk, el mar Mediterráneo y el mar de Bering. Debido a la caza comercial indiscriminada, la especie hoy se encuentra en peligro de extinción.