Corea del Norte prueba misiles y cohetes de artillería guiados por IA, según la KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión, en un lugar no revelado en Corea del Norte

​Corea del Norte ha probado una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión guiados por ‌inteligencia artificial, diseñados para la guerra ‌moderna, bajo la supervisión del líder Kim Jong-un, según informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

Tras haber avanzado en el desarrollo de una serie de misiles balísticos de largo alcance y de capacidades nucleares, Corea del Norte ha ido mejorando constantemente su arsenal táctico y convencional, prometiendo desplegarlo cerca de la frontera con Corea del Sur.

Las pruebas evaluaron la potencia de ​una "ojiva de misión especial" ⁠en misiles balísticos tácticos, la fiabilidad de los cohetes de artillería de ‌lanzamiento múltiple de largo alcance y la precisión de los ⁠misiles de crucero tácticos guiados por IA, ⁠según la KCNA.

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Kim dijo que las pruebas demostraron que las armas y los sistemas de lanzamiento automatizados se han mejorado con éxito para "adaptarse a las condiciones ⁠propias de la guerra moderna con el fin de mejorar su ​aplicación en combate", según la KCNA.

Las pruebas confirmaron, en ‌particular, la preparación para el combate de ‌los misiles de crucero que se desplegarán en unidades de artillería ⁠cerca de la frontera con Corea del Sur, equipados con navegación de precisión y control guiado por IA que pueden alcanzar objetivos a 100 kilómetros, dijo Kim.

El centro de Seúl, la densamente poblada capital de Corea del Sur, ​se encuentra a ‌menos de 100 kilómetros de la frontera de la Zona Desmilitarizada con el Norte, que ha calificado al Sur de su "enemigo principal" y ha rechazado la política de una eventual unificación.

El sistema de guía terminal del misil de crucero del que se ha informado ⁠parece ser la primera vez que Corea del Norte se refiere públicamente a la incorporación de IA en misiles, una tecnología que localiza y fija el objetivo utilizando datos en tiempo real, según los analistas.

"Se trata de utilizar la IA para reconocer el objetivo y guiar el misil", dijo Yang Uk, experto militar del Instituto Asan de Estudios Políticos. Corea del Norte ya había afirmado anteriormente que ‌había utilizado tecnología de IA en sus drones.

Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, señaló que la afirmación de Corea del Norte probablemente se refiera a una versión mejorada de un sistema de guía digital ya existente, combinada con tecnología de reconocimiento automático de objetivos, aunque el grado de sofisticación es imposible ‌de verificar a partir del informe.

Corea del Norte ha suministrado a Rusia misiles balísticos y cohetes de artillería, que Moscú utiliza en la guerra contra Ucrania desde finales ‌de 2023. Se ⁠cree que el uso de esas armas ha proporcionado a Pionyang valiosos datos del campo de batalla para su arsenal.

El ​ejército de Corea del Sur dijo el martes que había detectado el lanzamiento de múltiples proyectiles, incluido un misil balístico.

Con información de Reuters