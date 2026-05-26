De la Fuente dice que España está por encima de la lealtad a los clubes

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador de fútbol español Luis de la Fuente anuncia su lista de convocados para el Mundial de la FIFA 2026, en el Edificio Telefónica, Madrid, España

​Luis de la Fuente subrayó el martes que el escudo de España está por encima de cualquier emblema de club después de anunciar una convocatoria para la ‌Copa Mundial con un marcado acento ‌del Barcelona y, por primera vez, sin ningún jugador del Real Madrid a la vista.

Los campeones de Europa llegan al torneo del próximo mes entre los favoritos, con una lista de 26 jugadores construida en torno a ocho futbolistas del Barcelona y ninguno del principal club de la capital española, lo que lleva la feroz rivalidad del Clásico al debate sobre la selección nacional.

Los defensas Dean Huijsen y Dani Carvajal estuvieron entre los nombres del Real ​Madrid que quedaron fuera ⁠de un equipo que persigue el segundo título mundial de España después de su ‌triunfo de 2010 en Sudáfrica.

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De la Fuente descartó la idea de que ⁠la decisión pudiera costarle apoyo entre los aficionados del ⁠Real Madrid.

"Para mí el equipo más grande que hay —el más grande sin ninguna duda— es la selección española", dijo De la Fuente durante un desayuno con representantes de los medios organizado ⁠por la emisora pública Radio Televisión Española y la agencia de noticias EFE.

"Yo ​no miro la procedencia, el origen. No tengo por qué ‌mirarlo. Yo creo que lo importante (es que) son ‌jugadores españoles que están orgullosos de representar a la selección de su país, ⁠a todo un país."

YAMAL ESTÁ "CON UNAS GANAS TREMENDAS" MIENTRAS SE RECUPERA

El contingente del Barcelona está integrado por Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres, mientras que siete de los jugadores convocados militan en la Premier League.

El seleccionador ​dijo que su ‌lista se guio únicamente por criterios deportivos, aunque las decisiones sobre la convocatoria siempre incluyan inevitablemente un elemento subjetivo.

"El día que me equivoque, que no elija a alguien, y que crea que sea beneficioso para obtener un resultado, estoy poniendo en riesgo mi puesto de trabajo", dijo.

España abrirá el Grupo H contra ⁠Cabo Verde antes de enfrentarse a Arabia Saudí y Uruguay, pero De la Fuente aún podría adoptar un enfoque cauteloso con Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, que se recuperan de problemas físicos.

"(Tenemos contacto) muy estrecho con todos los clubes", dijo.

"Sabemos que la situación de estos futbolistas en su aspecto físico es buena, a la altura que cada uno tiene en su proceso de recuperación. Eso significa que en los cálculos que tenemos todos van a llegar. Yo creo —soy muy ‌optimista— que estarían disponibles para el primer partido."

Aun así, De la Fuente dijo que la mirada de España iba más allá del debut.

"Siempre hemos oído hablar de que dicen 'si fuera una final habría que correr riesgos'. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? No estoy descubriendo nada. Pues efectivamente, si hay que correr riesgo, se correrá en un Mundial el riesgo que supone el fútbol."

"Nuestra ‌mirada va más allá del primer partido y también del segundo. Entonces, si hay que esperar un poquito más, se esperará".

Sobre Yamal, el extremo del Barcelona de 18 años del que se espera ‌que asuma buena parte ⁠de la amenaza ofensiva de España, De la Fuente dijo que su juventud no le ha restado sentido de la ocasión.

"Está ilusionadísimo, con unas ​ganas tremendas", dijo. "Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es un momento y los momentos en la vida hay que aprovecharlos."

Con información de Reuters