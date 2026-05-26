El inicio de semana del gobierno de Javier Milei está marcado por una fuerte tensión política interna y por la presión en las calles con paros y marchas de distintos sectores, mientras se esperan definiciones económicas clave. En tanto, la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo profundizan la interna oficialista, al tiempo que bancarios, universitarios y organizaciones sociales intensifican sus reclamos. El lunes comenzó con un escenario complejo: por un lado, el Presidente participó de actos oficiales en el Cabildo en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, por otro, la agenda se vio atravesada por las protestas sindicales y estudiantiles. En paralelo, la investigación judicial sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito generó un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei vuelve a reunir la mesa política en medio de la interna en La Libertad Avanza
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Gobierno: se vuelve a reunir la mesa política en medio de los intentos de Milei por equilibrar la interna
Luego del Tedeum por el 25 de mayo, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa. En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.
Hace 2 horas
La confianza en el Gobierno volvió a caer y aumentan las dudas sobre Milei
El Indice de Confianza que elabora la Universidad Di Tella cayó 1,6% en mayo y anotó su sexta baja. Con una economía que no despega, se destacó el deterioro en la percepción sobre la capacidad de gestión de Milei.
El gobierno de Javier Milei inició en diciembre pasado una caída en los sondeos que todavía no logra revertir, enredado en sus internas y con una actividad económica que no despega. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 1,6% respecto de abril y acumuló así su sexta baja consecutiva. En la comparación interanual, el retroceso fue del 18,7%. La caída se registró en tres de los cinco componentes del indicador, pero resultó especialmente significativa la vinculada a la capacidad de gestión del oficialismo, que descendió 5,6% y tocó un nuevo piso. Cada vez son más los argentinos que descreen de las aptitudes de Milei y su equipo para resolver los problemas del país, más allá de las estadísticas optimistas y la propaganda digital que el Gobierno busca instalar.
Hace 2 horas
Con Milei, el transporte público del AMBA aumentó 17 veces
Entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque los boletos de colectivos, trenes y subtes registraron incrementos considerablemente superiores.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina reveló que las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron hasta 17 veces desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con subas muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.
Hace 7 horas
La Iglesia aludió a la interna y provocó apoyos de la oposición y críticas oficialistas
En los Tedeum de la Ciudad de Buenos Aires y el de La Plata, los arzobispos García Cuerva y Carrara convocaron a "poner a la Argentina de pie" y refundar el vínculo social y político. La clase política reaccionó.
Hace 7 horas
Paro universitario: tras la marcha federal, arranca otra semana de conflicto
Docentes universitarios iniciarán un paro de cinco días mientras crece el reclamo por salarios, presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 7 horas
"Gracias por aguantar": el Gobierno ya no puede esconder que la pobreza crece
Ni la distorsión en la medición de ingresos puede ocultar el verdadero impacto de la crisis. La calle y el Gobierno saben que pobreza real es mucho más alta. Por eso, el lunes, Karina sólo pudo agradecerle a sus simpatizantes "por aguantar".
Hace 11 horas
Protesta en la sede de la UOM: se suman apoyos sindicales
La intervención de la UOM genera una fuerte reacción gremial. Este martes habrá una movilización en la sede nacional y ATE ya advirtió sobre posibles medidas de fuerza.
Hace 12 horas
La confianza en el gobierno de Milei cayó en mayo, el sexto mes consecutivo
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,99 puntos, un 1,6% menos que en abril y 18,7% por debajo del mismo mes de 2025.
La confianza en el gobierno de Milei cayó en mayo, el sexto mes consecutivo
Hace 17 horas
Fin de semana largo: mayor movimiento de turistas pero gastos acotados
Las búsquedas para viajar dentro del país crecieron un 47% frente al mes anterior, mientras que el interés por destinos internacionales mostró una baja, según el último informe de CAME.
Hace 18 horas
Poca concurrencia y fuerte operativo de Seguridad: las imágenes del Tedeum
Kaloian Santos retrató un centro porteño blindado y con calles prácticamente vacías.
Hace 21 horas
Garcia Cuerva alertó por el desmembramiento social y pidió dejar de "arengar la división"
Uno por uno los mensajes del arzobispo sobre el gobierno de Javier Milei. Discapacitados, jubilados, enfermos y precarizados en el centro del discurso de García Cuerva frente al presidente.
Hace 23 horas
Milei se reunió en la Rosada con su Gabinete tras el Tedeum
El presidente de la Nación, Javier Milei, reunió al Gabinete en la Casa Rosada en medio de la interna del oficialismo. También estuvieron presentes los miembros de la mesa política y líderes del Congreso. Luis "Toto" Caputo se ausentó con aviso por una gripe.
Hace 23 horas
A cuánto cotizan los dólares oficial y blue en el feriado
Qué pasa con la cotización de los dólares financieros tras la suba del viernes.
00:05 | 25/05/2026
LLA quiere poner quinta en el Congreso para tapar las internas y el Riesgo Adorni
El intento de sentar al jefe de Gabinete en Diputados fracasó, pero persisten los ecos de las disputas en el oficialismo. Por eso, el Gobierno apuesta acelerar la agenda del Congreso con un nuevo paquete de proyectos y recuperar el control de la discusión política.
00:05 | 25/05/2026
Deuda, fuga y una economía frágil: la otra cara de la estabilidad que defiende Bausili
Mientras el titular del Banco Central minimiza el carry trade, informes privados advierten que pese a la cosecha récord, el superávit energético y el ingreso de dólares financieros, persisten las dificultades para acumular divisas, crece el endeudamiento y se destruyen cada vez más empresas. La crisis que el gobierno Milei trata de esconder.