Milei vuelve a reunir la mesa política en medio de la interna en La Libertad Avanza

Luego del Tedeum por el 25 de mayo, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa. En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.