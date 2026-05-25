Deuda, fuga y una economía que no despega: la otra cara de la estabilidad que defiende Bausili

Mientras el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, buscó en estos días restarle importancia al carry trade y defendió la estabilidad financiera del modelo, diferentes factores ponen en jaque la sustentabilidad del esquema económico. La relativa calma cambiaria, según coinciden especialistas, convive con una situación más frágil de lo que reconoce públicamente el oficialismo: dificultades para acumular reservas, creciente endeudamiento, fuga de capitales y una economía con señales de estancamiento.

En esa línea, la nueva etapa de valorización financiera fue posible gracias a una combinación de tasas de interés elevadas y estabilidad cambiaria que permitió rendimientos en dólares cercanos al 4% mensual entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, los pilares que sostuvieron ese proceso comenzaron a debilitarse: la reducción de las tasas de interés, la desaceleración de la emisión de deuda privada y la persistente dificultad para recomponer reservas aparecen entre los principales interrogantes sobre la continuidad del modelo, mientras el Fondo Monetario Internacional insiste con apoyar una gestión que sigue sin poder alcanzar la meta de reservas.

La advertencia de diferentes especialistas adquiere mayor relevancia porque se produce en un contexto favorable para el ingreso de divisas impulsado por la cosecha récord y el aporte de Vaca Muerta. Aun así, el Banco Central no logró traducir ese escenario en una acumulación sólida de divisas y continúa enfrentando importantes compromisos de deuda externa de cara a los próximos años. De hecho, un dato que grafica con claridad el escenario tiene que ver con que la deuda externa total creció arriba de 36.000 millones de dólares en términos netos den lo que va del gobierno de Javier Milei pero, a la par, la fuga de capitales fue prácticamente idéntica (35.900 millones de dólares).

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Burbuja financiera y dólares “extraordinarios”

Lejos de una mejora estructural de la economía, el actual ciclo financiero combina tasas de interés elevadas, abundancia transitoria de dólares y colocación de deuda. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, las inversiones en pesos llegaron a ofrecer rendimientos cercanos al 4% mensual medidos en dólares, un incentivo clave para el ingreso de capitales especulativos.

En esta coyuntura, un documento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), alertó que la estabilidad del tipo de cambio se asocia principalmente a dos factores: un superávit comercial excepcional (en torno a 8.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año) impulsado por la cosecha récord y el saldo positivo del sector energético, y el fuerte endeudamiento en moneda extranjera de grandes empresas (colocaron más de 9.000 millones de dólares en obligaciones negociables desde octubre pasado) y gobiernos provinciales. Sin embargo, ambos motores comenzaron a mostrar señales de agotamiento: la baja de las tasas de interés redujo la rentabilidad de las colocaciones financieras y las emisiones de deuda privada empezaron a desacelerarse.

El problema de fondo es que siguen faltando reservas. Uno de los puntos centrales del documento elaborado por los economistas Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti tiene que ver con que a pesar de que el Banco Central (BCRA) compró más de 7.100 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año y recibió ingresos adicionales por operaciones financieras y valorización de activos, la acumulación efectiva de reservas continúa siendo insuficiente.

De acuerdo con la metodología utilizada por el FMI, las reservas netas siguen siendo negativas y rondan los 13.000 millones de dólares. Para los investigadores, este dato revela que el principal problema externo de la economía argentina permanece sin resolver: la dificultad para generar un stock de divisas capaz de afrontar los compromisos futuros de deuda.

Esto no es menor si se tiene en cuenta que el Gobierno deberá enfrentar vencimientos por casi 11.700 millones de dólares en lo que resta de 2026, cifra que se eleva a casi 24.000 millones en 2027 y si se suman las obligaciones del BCRA y del sector privado, los compromisos superan los 32.000 millones de dólares. Todo ello en un escenario signado por una elevada fuga de capitales. En el primer trimestre, la formación de activos externos de personas físicas superó los 6.600 millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa acumulada durante la gestión de Javier Milei continúa mostrando un saldo negativo (-625 millones de dólares) reflejando una salida neta de capitales.

“La deuda externa total creció 36.341 millones de dólares en términos netos durante el gobierno de Milei. De ese monto, más de 26.000 corresponden al sector público y más de 9.000 millones al sector privado. La fuga de capitales, calculada a partir del método residual de la Balanza de Pagos que es una aproximación metodológica distinta y más abarcativa que la formación de activos externos del BCRA, fue prácticamente idéntica a la deuda: 35.925 millones de dólares. Ambas variables ascienden tras el salvataje del FMI, los organismos internacionales y el Tesoro de EEUU. Es decir desde el segundo trimestre de 2025”, resaltaron desde el centro de estudios.

Grandes empresas con deuda récord

El nuevo ciclo económico impulsado por la administración libertaria reactivó una dinámica histórica de los procesos neoliberales en la Argentina: el fuerte endeudamiento de las grandes corporaciones. En un contexto de atraso cambiario, desregulación, blanqueo de capitales y apertura financiera, un núcleo concentrado de empresas accedió a financiamiento en moneda extranjera a bajo costo. Sin embargo, lejos de orientarse mayoritariamente a ampliar la capacidad productiva, buena parte de esos recursos se destinó a la valorización financiera, la compra de activos existentes y la reestructuración de pasivos.

Así lo indicó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) que destacó que entre diciembre de 2023 y 2025, el stock de endeudamiento financiero externo corporativo aumentó en alrededor de USD 10.000 millones, concentrado principalmente en el sector hidrocarburífero, que explicó casi el 80% del incremento total.

“El nuevo ciclo de deuda se sostuvo principalmente a través de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, préstamos intrafirma y financiamiento bancario. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 las empresas emitieron cerca de dólares 29.000 millones en ON”, indicó el texto de los economistas Martín Schorr y Gustavo García Zanotti. Según el documento al que accedió este medio, muchas compañías utilizaron el financiamiento no para expandir producción sino para refinanciar pasivos previos, realizar inversiones financieras, comprar empresas y activos ya existentes, acumular liquidez y distribuir dividendos.

“Las ganancias operativas de las principales empresas analizadas se duplicaron entre 2023 y 2025 y la rentabilidad promedio pasó de 9,6% a más de 16%, impulsada fundamentalmente por la devaluación inicial, la suba de tarifas, la desregulación económica, el RIGI, mientras tanto, las inversiones productivas crecieron poco y de manera muy concentrada”, plantearon los especialistas.

A su vez, el nuevo ciclo de endeudamiento anticipa fuertes compromisos futuros: sólo las principales empresas analizadas enfrentan vencimientos por cerca de USD 5.000 millones en 2026 y más de USD 24.000 millones en los años posteriores.

“El programa económico de Milei no sólo profundiza la reprimarización y la financiarización de la economía argentina, sino que además recrea un patrón histórico de vulnerabilidad externa”, destacaron.

La encerrona del plan económico

A la mencionada vulnerabilidad externa que persiste aún en tiempos de bonanza comercial, se suma otra amenaza para la sostenibilidad del programa económico por el lado de la actividad. Mientras La Libertad Avanza (LLA) exhibe la estabilidad cambiaria como principal logro, la producción continúa un sendero de deterioro.

En esa línea, la heterogeneidad sectorial marca el desempeño económico actual. Por un lado, sectores primarios que resultan los más beneficiados del esquema, tal el caso de Agro, Pesca, Minería e Intermediación financiera que acumulan una performance más que favorable respecto de dos años atrás (+41,0%, +44,1%, +30,9% y +17,3% en marzo contra igual mes de 2023). En la vereda de enfrente, los sectores generadores de empleo como Industria, Construcción y Comercio arrojan un retroceso que los ubica como los más golpeados del modelo (-12,8%, -12,4% y -7,4%, en cada caso).

La crisis también se refleja en el entramado productivo. Desde la asunción de Milei, la pérdida neta supera las 24.000 empresas. La mayor parte corresponde a microempresas (97,0% del total) aunque el impacto sobre el empleo alcanza también a compañías de mayor tamaño. Si se suman las empresas pequeñas y medianas la ocupación se redujo en 290.123 empleados. Para cobrar una dimensión de su relevancia, en los dos años del gobierno de Fernando De la Rúa el cierre fue de 17.037 empresas. De este modo, sostener el ajuste para preservar el mentado equilibrio fiscal profundiza la recesión, reduce la recaudación y debilita el mercado interno.

En definitiva, los datos evidencian la paradoja de que, aun con cosecha récord, superávit energético y endeudamiento privado récord, la economía sigue mostrando dificultades para acumular reservas , mientras se anticipan anticipa mayores tensiones cambiarias, salida futura de dólares por vencimientos, y nuevos condicionamientos sobre la estabilidad económica y social.