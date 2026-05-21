Además de reducir la Zona Fría, Milei quiere condonar una deuda millonaria las compañías eléctricas

Mientras le quiere condonar deudas de casi 2.000 millones de dólares las compañías distribuidoras de energía eléctrica, el Gobierno busca excluir a un total más de un millón y medio de usuarios del régimen de Zona Fría de subsidios para el gas, para ahorrarse algo menos de 300.000 millones de pesos al año.

Todo está incluido en el mismo proyecto de ley. En su capítulo II, se determina un esquema de “autosuficiencia económico-financiera” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con el objetivo de calcular la deuda que las empresas distribuidoras de energía eléctrica del AMBA mantienen con CAMMESA durante los últimos años, en los que, argumentan, hubo atraso tarifario paralelo a los subsidios.

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En 2025, el Gobierno habilitó a las empresas que brindan luz eléctrica a los usuarios del AMBA a implementar la llamada Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), con el objetivo de actualizar las tarifas durante un plazo de cinco años implementando mensualmente un aumento extra para estas empresas en concepto de "costo propio de distribución" o CPD.

Sin embargo, las compañías distribuidoras del AMBA alegan que un perjuicio por los años previos de atraso en las tarifas, durante los cuales acumularon una deuda multimillonaria con CAMMESA, la empresa encargada de la generación eléctrica mayorista. "El Estado Nacional, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los Ejercicios en los que hubieran estado vigentes", establece el proyecto oficial.

Especifica que "determinadas las diferencias indicadas precedentemente, el Poder Ejecutivo nacional instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) a los fines de la aplicación de la totalidad del eventual crédito determinado en el párrafo precedente a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA".

En otras palabras, de sancionarse el proyecto que el miércoles recibió 131 votos a favor bajo el impulso del oficialismo, la Subsecretaría de Energía Eléctrica deberá calcular las pérdidas que acumularon las dos empresas distribuidoras de energía eléctrica del AMBA durante esos últimos años.

Luego, con ese monto se le otorgará un crédito a las distribuidoras de la región metropolitana destinado únicamente a la cancelación de la deuda con CAMMESA. Según los trascendidos, este mecanismo implicará el perdón de pasivos de estas empresas por unos 1.842 millones de dólares en total.

El Gobierno quiere excluir a 1,6 millones de usuarios de la Zona Fría

El Gobierno busca reducir el alcance de la Zona Fría. La iniciativa está contenida en el capítulo I del mismo texto, que, en este caso, recibió el miércoles media sanción de la Cámara Baja con 132 votos afirmativos de LLA junto con el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo, frente a 105 votos negativos y 4 abstenciones.

Lo que establece el proyecto girado al Senado es que serán excluidas del régimen de Zona Fría, para el subsidio parcial del gas, las regiones que habían sido incluidas en la ampliación de 2021. Estas corresponden a la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis, junto a un sector de Santa Fe y parte de la zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

De sancionarse el proyecto, los únicos usuarios de en esas regiones que quedarían dentro de los subsidios al gas por Zona Fría son los que están incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que el Gobierno comenzó a implementar en enero de 2026.

Además, seguirán recibiendo el subsidio por Zona Fría las regiones "históricas", incluidas en la sanción de la ley original en 2002. Es decir, toda la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza.

Por estas últimas zonas incluidas en la sanción original de la ley hace 24 años, hoy están incluidos en el régimen unos 939.000 usuarios. Además, por la ampliación de 2021 hoy están incluidos otros casi 3,4 millones de usuarios. Es decir, hasta el momento el esquema de Zona Fría alcanza a 4,3 millones de usuarios de gas del país, aproximadamente un 45% del padrón total de usuarios del país, de 9,4 millones de usuarios.

En caso de que finalmente entre en vigencia el proyecto de ley, de esos 4,3 millones de usuarios habrá 1,6 millones que quedarán completamente excluidos de la Zona Fría y dejarán de recibir cualquier tipo de subsidio al consumo del gas, según confirmaron fuentes oficiales a El Destape. Y agregaron que el ahorro fiscal sería de 272.000 millones de pesos al año de los "485.000 millones de pesos de déficit" que genera el régimen actualmente.

La ampliación de 2021 incluye a zonas de clima "templado frío", "frío" y "muy frío" (definidas por las normas IRAM) que no estaban incorporadas en la Zona Fría originales de 2002, especialmente de regiones cordilleranas. Así, los usuarios de estos territorios que no accedan a los subsidios tendrán que pagar el gas de manera completa pese a las muy bajas temperaturas.

Pero, más aún, el total de los 1,6 millones de usuarios (considerando que cada usuario es un hogar, probablemente de varias personas) tendrá un fuerte ajuste, que puede ser del 30% o 50% según el caso. Justo frente a la llegada del invierno, que implica fuertes aumentos intermensuales en la factura del gas. En mayo, por caso, este salto fue un 53% respecto a abril, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Económicas de la UBA.

En el último año, además, el aumento de la tarifa de gas fue del 37% interanual, precisó el IIEP, unos cinco puntos más que la inflación general. En promedio, un usuario que no recibe subsidios gastó 49.000 pesos en su factura de este servicio durante mayo, en el contexto de la quita de subsidios que arrancó en enero.

La eventual sanción del proyecto pondría en esta misma situación a más de un millón y medio de usuarios, luego de siete meses seguidos de caída del salario formal privado y de un trimestre de baja del consumo masivo, mientras las familias deben ajustar su consumo en alimentos para evitar un corte de los servicios en su hogar.