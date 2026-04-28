Carry trade recargado: el Gobierno regaló tasa para evitar que los bancos se tienten con el dólar

El Gobierno ofreció un premio importante sobre la tasa que rinden los títulos del Tesoro en el mercado secundario y logró una ajustada renovación de los vencimientos de deuda, en una estrategia de “carry trade recargado” que se combina con la intervención del BCRA en el mercado de dólar futuro para frenar el proceso de dolarización. La estrategia del equipo económico anticipada el lunes por El Destape provocó una caída de 0,9% en el dólar mayorista, de 0,7% en el minorista y del 1% en el MEP para depósitos en la plaza local y de 1,5% en el CCL para transferencia de fondos al exterior.

La jornada financiera cerró con el Riesgo País de nuevo en la zona de los 583 puntos, similar al lunes, con bonos que operaron en dólares con precios mixtos, con leve suba de 0,2% en los AL30 y GD30, los de mayor circulación, y caída en el resto; mientras el índice Merval de las acciones porteñas subió 1,6% medido en dólares.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Qué ofreció el Gobierno

La tasa que convalidó el Tesoro, de 2,1% en la Lecap con vencimiento el 12 de junio próximo, y que representó 4,94 billones sobre 8,11 billones de pesos colocados, fue 10 puntos superior a la que operó en el mercado secundario y 40 puntos superior a la que rendía la semana pasada, antes del cambio de estrategia para frenar la dolarización que se acelera en el cierre del mes.

En los títulos a tasa variable, se destacó la demanda de 1,04 billones del CER con rendimiento de 8,41% de Tasa Interna de Retorno (30 puntos más que en el mercado) con vencimiento el 29 de septiembre de 2028, y el TAMAR (plazos fijos mayoristas) por 1,03 billones y sobre tasa de 6,9% de TIR. En cambio, tuvo baja demanda el bono atado a la evolución del dólar oficial, dólar link más 2,52% de TIR, y que se utiliza como cobertura frente a una expectativa de devaluación, que solo fue demandado por 16 mil millones de pesos.

El equipo económico colocó también deuda en dólares, a través de un bono con vencimiento el 29 de octubre de 2027 por 350 millones de dólares y tasa de 5,16% y otro monto similar con un bono al 31 de octubre de 2028 y tasa de 8,77% interna de retorno.

Estas colocaciones buscan acumular las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos con los tenedores de Bonos Globales (GD) de legislación extranjera y Bonares (AL) de legislación local del 9 de Julio, por un monto superior a los 4.000 millones de dólares.

El Banco Central complementó la acción del Tesoro con la intervención en el mercado de dólar futuro, donde se operó 2.077 millones de contratos mayoritariamente vinculados a la renovación de los vencimientos de abril vendiendo mayo. La magnitud del volumen operado provocó la baja del dólar en el mercado spot que aprovechó el BCRA para comprar otros 53 millones de dólares para las reservas, que acumulan 2.486 millones en el mes y 6.872 millones desde que lanzó este año la política de acumulación de reservas.

La suba de tasas sirvió para moderar el proceso de dolarización de fin de mes, que sin embargo alcanzó un volumen de 424,7 millones en el mercado financiero, con una salida de fondos a cuentas del exterior por 167,2 millones de dólares.

Esas operaciones de canje, compra de divisas en el mercado financiero local (MEP) y venta en el mercado CCL para la acreditación en el exterior, se pactaron con un diferencial de 4%, el más alto de las últimas semanas, impulsado por las limitaciones que introdujo el BCRA prohibiendo por 90 días operaciones cruzadas entre ese mercado y el oficial.