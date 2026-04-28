Caputo reconoció que la economía "dio mal" y aceptó el atraso de la industria

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este martes que la actividad económica "dio mal" en febrero, mientras que admitió un "retraso" en sectores como la industria y la construcción, dos de los más golpeados durante el gobierno de Javier Milei.

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal", admitió Caputo, luego de que el Indec diera a conocer que ese mes la economía cayó un 2,1% interanual. "Pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, buscó atenuar el funcionario, durante el discurso que dio en la apertura de la edición 2026 de ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones), celebrada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Además, Caputo aceptó que hay "sectores que venían retrasados, como la industria y la construcción". El primero no para de mostrar cifras interanuales negativas desde julio de 2025, mientras que el segundo se mantiene estancado tras el fuertísimo desplome de 2024 por el freno a la obra pública.

Aun así, el ministro buscó mostrarse optimista al señalar, respecto a la construcción, que "en julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, se realizará la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y se avanzará en el traspaso de rutas a las provincias".

Por otro lado, Caputo también anticipó que el proceso de concesiones y privatizaciones continuará hasta fin de año generará ingresos por aproximadamente 2.000 millones de dólares. En paralelo, destacó la respuesta del programa económico ante factores internos. Al respecto, afirmó que “en donde más se ha manifestado la robustez del programa económico es en que en los últimos 7 u 8 meses hemos tenido que pasar por un shock interno brutal”.

El derrumbe de la actividad económica en febrero

La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero respecto a los niveles de enero, una caída solo registrada en diciembre de 2023 y que significa el peor balance intermensual desde la pandemia del coronavirus. Además, la economía también se redujo frente al mismo mes del año anterior al registrar una baja del 2,1%.

De acuerdo al último informe del Indec, el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) registró una baja del 2,1% en términos interanuales y una caída del 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada. Desde abril de 2020 (-15,7%) que no se registraba una caída de esta magnitud respecto al mes previo, solo igualada por el desplome de diciembre de 2023 (-2,6%), también bajo el gobierno de Javier Milei.

En la comparación con el mismo mes de 2025, siete sectores presentaron caídas interanuales. Los descensos más significativos se observaron en la industria manufacturera, con una contracción del 8,7%, y en el comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que retrocedió un 7%. Entre ambos sectores restaron 2,2 puntos porcentuales al resultado general del indicador.

En ese momento, Caputo, se expresó en la red social X y señaló que "más allá de la baja puntual de febrero", la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, "siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1%". Y agregó: "Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida".