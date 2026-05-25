Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Canadá

Mercedes sigue liderando en la tabla.

El Gran Premio de Canadá ha brindado grandes emociones este fin de semana, principalmente con el duelo entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell, quien había ganado la sprint el sábado. Si bien el inglés se quedó con la pole en la clasificación, lo cierto es que fue superado por su compañero en la largada y cayó al tercer lugar, mientras que la punta era tomada por Lando Norris con sus neumáticos intermedios de lluvia.

Al igual que Audi y Cadillac, McLaren interpretó que iba a haber lluvia en el Circuito Gilles Villeneuve y se lanzó con las gomas de lluvia, pero las precipitaciones nunca llegaron. De ahí que la escudería papaya sea una de las grandes perdedoras del fin de semana, ya que la estrategia arruinó la carrera desde el inicio y ni siquiera sumó puntos por el abandono de Norris y las penalizaciones que recibió Oscar Piastri.

Tampoco fue todo alegría en Mercedes, donde Russell tuvo que abandonar en la vuelta 30 por una falla en el motor, aunque Antonelli sí celebró su cuarta victoria consecutiva en un fin de semana complejo. Los que sí sumaron por duplicado fueron Ferrari y Red Bull, que lucharon constantemente en pista y se llevaron un podio con el segundo lugar de Lewis Hamilton y el tercero de Max Verstappen, delante de Charles Leclerc e Isack Hadjar.

Otro equipo que celebró en grande fue Alpine, beneficiado por los errores de sus rivales y los seis abandonos que tuvo la carrera, ya que Franco Colapinto pasó de décimo en la grilla a sexto cuando cruzó la línea de meta, mientras que Pierre Gasly terminó octavo. Luego, también sumaron Racing Bulls, Williams y Haas de la mano de Liam Lawson, Carlos Sainz y Oliver Bearman, respectivamente.

Como resultado, los que quedaron en cero completamente fueron McLaren, Audi, Cadillac y Aston Martin, que debió retirar el coche de Fernando Alonso en la vuelta 23. Ahora, el equipo papaya ha perdido terreno en la tabla con el buen resultado de Ferrari, además de que Red Bull también comenzó a acercarse, aunque todavía le queda mucho como para pelear por los primeros lugares.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Canadá 2026

Mercedes: 219 puntos. Ferrari: 147. McLaren: 106. Red Bull: 57. Alpine: 35. Racing Bulls: 21. Haas: 19. Williams: 7. Audi: 2. Cadillac: 0. Aston Martin: 0.

Antonelli suma cuatro victorias al hilo.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: