Colapinto ganó cuatro puestos, hizo una tremenda maniobra para pasar a Sainz pero no pudo sumar

Colapinto ganó cuatro puestos, hizo una tremenda maniobra y no pudo sumar

Franco Colapinto largó en el puesto 13° de la Sprint de este sábado en el Gran Premio de Canadá y a pesar de haber hecho una gran carrera no pudo sumar puntos. El joven piloto argentino de Alpine ganó cuatro puestos desde la largada y quedó noveno, a sólo un lugar de poder ganar unidades en el circuito. Su mejor momento tuvo lugar con el traspaso a Carlos Sainz Jr., cuando alcanzó la posición en la que finalmente se mantuvo hasta el giro 23. Su compañero Pierre Gasly no corrió con la misma suerte y culminó 20°.

Cómo quedaron las posiciones en la Sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

George Russell - Mercedes. Lando Norris - McLaren. Kimi Antonelli - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. Lewis Hamilton - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Racing. Arvid Lindblad - RB. Franco Colapinto - Alpine. Carlos Sainz Jr. - Williams Racing. Liam Lawson - RB. Gabriel Bortoleto - Audi. Esteban Ocon - Haas. Sergio Pérez - Cadillac. Nico Hulkenberg - Audi. Lance Stroll - Aston Martin. Valteri Bottas - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Alex Albon - Williams Racing. Pierre Gasly - Alpine. Isack Hadjar - Red Bull Racing. Fernando Alonso - Aston Martin.

El anuncio de Alpine con las posiciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly

Qué se viene para Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

El próximo paso para el nacido en Pilar será la clasificación que tendrá lugar también este mismo sábado 23 de mayo desde las 17 horas. La carrera principal se desarrollará el domingo desde la misma hora y el representante de la escudería francesa querrá ir nuevamente por los puntos. Por supuesto, su buen nivel en esta jornada ilusiona con que vuelva a aparecer entre los que suman. Cabe destacar que la siguiente Sprint de la temporada será el primer fin de semana de julio en Silverstone, Gran Bretaña.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.

Clasificación: sábado - 17:00.

17:00. Carrera principal: domingo - 17:00.

El problema de Colapinto en la práctica del GP de Canadá que dejó atrás en la Sprint

El argentino apenas alcanzó a completar unos pocos giros en el Circuito Gilles Villeneuve en Montreal antes de sufrir un problema mecánico que lo obligó a abandonar la sesión y encendió las alarmas dentro de Alpine. El inconveniente surgió cuando buena parte de los pilotos todavía no había marcado tiempos rápidos. Mientras realizaba el procedimiento habitual de calentamiento de neumáticos, el monoplaza comenzó a perder potencia de forma inesperada. Las cámaras de la transmisión oficial mostraron entonces una escena preocupante: el Alpine avanzando lentamente hacia la última chicana del circuito, justo antes de la zona conocida como el “Muro de los Campeones”.